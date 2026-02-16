Cosmin Contra (50 de ani) contribuie, la rândul său, la imaginea bună pe care o au antrenorii români, în zona Golfului Persic. Ce a reușit fostul selecționer, în acest sezon, e cu adevărat remarcabil.

Instalat la Al-Arabi Doha, în octombrie, Contra a transformat penultima clasată din Qatar Stars League într-o formație puternică pe plan intern. De fapt, la ce rezultate a avut și la cât a ridicat ștacheta, într-un timp foarte scurt, Contra a ajuns într-o situație bizară. Pentru că, în ultima etapă, când Al-Arabi a pierdut meciul cu Shamal (0-2), ratând șansa de a ajunge pe podium, brusc, suporterii s-au revoltat! De parcă au uitat că Al-Arabi era ciuca bătăilor până la venirea lui Contra, pe locul 11 din 12!

Contra, șef de galerie, a împăcat echipa cu suporterii

La opt zile după înfrângerea din campionat, Al-Arabi a revenit pe teren, de această dată, în optimile Amir Cup 2026. Aici, elevii lui Contra și-au reluat șirul victoriilor: 2-0 cu Al-Shahaniya.

După acest succes, Contra a ajuns în prim-planul știrilor sportive din Qatar. Pentru că românul a avut o idee originală și frumoasă.

Concret, după fluierul arbitrului, Contra și-a adunat jucătorii și i-a dus în fața suporteilor din tribune. Aici, „Guriță“ a devenit șef de galerie și a împăcat echipa cu fanii, iar imaginile care pot fi văzute aici au devenit virale, în Qatar.