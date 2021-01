Averea URIASA pe care a strans-o Cosmin Olaroiu in strainatate! "Recunosc ca m-am imbogatit!" Ce sacrificii a facut antrenorul

Cosmin Olaroiu este unul dintre cei mai buni antrenori romani ai momentului.

In 2020, tehnicianul a devenit campion in China, obtinand titlul cu Jiangsu Suning. Acest succes i-a adus 2,5 milioane de euro in conturi lui Olaroiu, care a vorbit despre averea pe care a reusit sa o stranga in anii petrecuti departe de casa.

Performantele reusite in China sau pe banca tehnica a arabilor pe care i-a antrenat l-au imbogatit cu 46 de milioane de euro pe Cosmin Olaroiu: "Eu m-am imbogatit in strainatate. Recunosc lucrul asta! Dar am capatat o experienta fantastica in acesti ani, am avut posibilitatea sa interactionez cu diferite culturi, cu diferiti oameni.

Asta m-a ajutat sa ma dezvolt ca om, sa cresc, sa inteleg anumite lucruri pe care nu aveam posibilitatea sa le patrund daca as fi stat aici. Si asta cred ca e cea mai mare bogatie.

Eu am avut sansa sa merg prima data la o echipa de top, chiar daca nu era la cel mai bun moment. Era o echipa de traditie. Nu vorbim aici doar de antrenori. Vorbim de doctori, de ingineri, despre tot ce inseamna roman. Din nefericire, te realizezi mai bine afara decat aici.

Asta e un aspect. Al doilea e ca acolo exista si apreciere pentru ceea ce faci. Din pacate, aici nu mai exista asa ceva... Noi ne dorim ca lucrurile sa fie asa cum sunt la televizor sau pe internet. Insa realitatea nu e ceea ce vrem sa fie, e alta", a declarat Cosmin Olaroiu, potrivit GSP.

Antrenorul roman a vorbit si despre sacrificiile pe care a fost nevoit sa le faca de-a lungul timpului: "Eu am stat ultimele 6 luni inchis, departe de familie. Inchis! Faceam video-call cu ei sa-i simt aproape, altfel as fi innebunit! Trebuia sa-i vad...

Sacrificii sunt... Mi-am pierdut parintii, n-am fost alaturi de ei in anumite momente pentru ca n-am putut. Si mai sunt multe alte probleme de care m-am lovit in toti acesti ani. Noi oricum vedem doar partea frumoasa a lucrurilor. Nu vedem sacrificiul", a adaugat Olaroiu.