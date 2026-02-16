Bastoni l-a sunat pe Chivu după amenințările primite. Ce i-a transmis antrenorul

Bastoni a devenit ținta a numeroase critici, insulte și chiar amenințări în mediul online după ce la derby-ul cu Juventus a simulat la un duel cu Pierre Kalulu și a provocat eliminarea nedreaptă a fundașului de la Juventus.

Cristi Chivu, susținere totală pentru Alessandro Bastoni, amenințat și jignit după simularea din Inter - Juventus

Gazzetta dello Sport explică în ediția de luni prin ce a trecut Alessandro Bastoni după meci, dar și ce decizie a luat fundașul lui Inter.

Bastoni a primit inclusiv amenințări cu moartea pe rețelele sociale, iar numeroase petiții au fost create pentru a se solicita excluderea fundașului de la echipa națională a Italiei. Motivul? Simularea din derby-ul cu Juventus, dar și celebrarea exagerată a stoperului din momentul în care Kalulu a văzut cartonașul roșu.

Speriat de evenimentele care au urmat după Derby D'Italia, Bastoni a pus mâna pe telefon și l-a sunat atât pe Cristi Chivu, cât și pe președintele Beppe Marotta. Ambii și-au arătat susținerea față de jucător și nu au împărtășit opinia criticilor, care l-au descris pe Bastoni drept un jucător care simulează.

Gazzetta dello Sport scrie că Bastoni a luat în calcul să posteze un mesaj pe rețelele sociale în care să explice incidentul din Derby D'Italia, însă din dorința de a nu mai pune gaz pe foc s-a limitat să restricționeze comentariile pe care le poate primi.