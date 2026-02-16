Bastoni l-a sunat pe Chivu după amenințările primite. Ce i-a transmis antrenorul

Bastoni l-a sunat pe Chivu după amenințările primite. Ce i-a transmis antrenorul Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alessandro Bastoni (26 de ani), fundașul lui Inter Milano, a avut parte de 24 de ore foarte complicate după simularea din Derby D'Italia.

TAGS:
Alessandro Bastonipierre kaluluInter Milanojuventuscristi chivu
Din articol

Bastoni a devenit ținta a numeroase critici, insulte și chiar amenințări în mediul online după ce la derby-ul cu Juventus a simulat la un duel cu Pierre Kalulu și a provocat eliminarea nedreaptă a fundașului de la Juventus.

Cristi Chivu, susținere totală pentru Alessandro Bastoni, amenințat și jignit după simularea din Inter - Juventus

Gazzetta dello Sport explică în ediția de luni prin ce a trecut Alessandro Bastoni după meci, dar și ce decizie a luat fundașul lui Inter. 

Bastoni a primit inclusiv amenințări cu moartea pe rețelele sociale, iar numeroase petiții au fost create pentru a se solicita excluderea fundașului de la echipa națională a Italiei. Motivul? Simularea din derby-ul cu Juventus, dar și celebrarea exagerată a stoperului din momentul în care Kalulu a văzut cartonașul roșu.

Speriat de evenimentele care au urmat după Derby D'Italia, Bastoni a pus mâna pe telefon și l-a sunat atât pe Cristi Chivu, cât și pe președintele Beppe Marotta. Ambii și-au arătat susținerea față de jucător și nu au împărtășit opinia criticilor, care l-au descris pe Bastoni drept un jucător care simulează.

Gazzetta dello Sport scrie că Bastoni a luat în calcul să posteze un mesaj pe rețelele sociale în care să explice incidentul din Derby D'Italia, însă din dorința de a nu mai pune gaz pe foc s-a limitat să restricționeze comentariile pe care le poate primi.

Arbitrul La Penna,suspendat o lună

În cazul în care La Penna l-ar fi penalizat pe Bastoni pentru simulare, atunci echipa lui Cristi Chivu ar fi rămas în inferioritate numerică, pentru că Bastoni mai avea deja un cartonaș galben.

Momentul a generat un scandal imens în Italia. Chiar și la pauza meciului au fost tensiuni uriașe, pe tunelul care duce la vestiare, când Chiellini și alți oficiali ai lui Juventus au fost gata să sară la gâtul arbitrului. Jurnalistul Carlos Passerini a anunțat că Federico La Penna va fi suspendat cel puțin o lună după eroarea comisă în Derby d’Italia, însă, din punctul său de vedere, marea dezamăgire este faptul că Alessandro Bastoni va scăpa nepedepsit.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un sat părăsit din Spania este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere din București. Are vedere la mare
Un sat părăsit din Spania este scos la vânzare la prețul unui apartament cu două camere din București. Are vedere la mare
ULTIMELE STIRI
Jackpot Gabriela Ruse: câți bani a câștigat după patru zile, la Dubai
Jackpot Gabriela Ruse: câți bani a câștigat după patru zile, la Dubai
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Mi-a răspuns la mesaje”
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Mi-a răspuns la mesaje”
Rapid, scoasă din lupta la titlu: "Niciodată n-am văzut-o ca o pretendentă. Noi avem cea mai bună echipă"
Rapid, scoasă din lupta la titlu: "Niciodată n-am văzut-o ca o pretendentă. Noi avem cea mai bună echipă"
Bătălia pentru teritoriu, în această seară la Desafio: Aventura! O superputere care schimbă jocul și un anunț-șoc din partea lui Daniel Pavel
Bătălia pentru teritoriu, în această seară la Desafio: Aventura! O superputere care schimbă jocul și un anunț-șoc din partea lui Daniel Pavel
Imagini senzaționale cu Contra din Qatar: gestul său, pe toate posturile locale
Imagini senzaționale cu Contra din Qatar: gestul său, pe toate posturile locale
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Au anunțat suspendarea după Inter – Juventus! Italienii, revoltați de comportamentul lui Chivu: ”Teatru suburban!”

Au anunțat suspendarea după Inter – Juventus! Italienii, revoltați de comportamentul lui Chivu: ”Teatru suburban!”

Becali a depus armele după eșecul din Bănie: „E greu să recuperăm, e de departe cea mai puternică”

Becali a depus armele după eșecul din Bănie: „E greu să recuperăm, e de departe cea mai puternică”

Împăcarea anului în fotbalul românesc! Prunea s-a întâlnit cu el la nunta lui Florentin Petre: ”Nu cred așa ceva!”

Împăcarea anului în fotbalul românesc! Prunea s-a întâlnit cu el la nunta lui Florentin Petre: ”Nu cred așa ceva!”

Giovanni Becali știe cum va arăta play-off-ul: ”Minimum 200.000 de spectatori”

Giovanni Becali știe cum va arăta play-off-ul: ”Minimum 200.000 de spectatori”

Universitatea Craiova – FCSB 1-0, derby decis de un gol minunat! Bîrligea a ratat din toate pozițiile

Universitatea Craiova – FCSB 1-0, derby decis de un gol minunat! Bîrligea a ratat din toate pozițiile

Becali, contrazis de supercomputer: cele șase echipe favorite să intre în play-off după Craiova - FCSB 1-0

Becali, contrazis de supercomputer: cele șase echipe favorite să intre în play-off după Craiova - FCSB 1-0



Recomandarile redactiei
Rapid, scoasă din lupta la titlu: "Niciodată n-am văzut-o ca o pretendentă. Noi avem cea mai bună echipă"
Rapid, scoasă din lupta la titlu: "Niciodată n-am văzut-o ca o pretendentă. Noi avem cea mai bună echipă"
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Mi-a răspuns la mesaje”
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Mi-a răspuns la mesaje”
Jackpot Gabriela Ruse: câți bani a câștigat după patru zile, la Dubai
Jackpot Gabriela Ruse: câți bani a câștigat după patru zile, la Dubai
Imagini senzaționale cu Contra din Qatar: gestul său, pe toate posturile locale
Imagini senzaționale cu Contra din Qatar: gestul său, pe toate posturile locale
Marian Iancu știe cine câștigă Superliga: „Forță și calitate!”
Marian Iancu știe cine câștigă Superliga: „Forță și calitate!”
Alte subiecte de interes
Fabio Capello: "Cristi Chivu m-a dezamăgit profund"
Fabio Capello: "Cristi Chivu m-a dezamăgit profund"
Alessandro Bastoni e convins, după ce Inter a bătut-o pe Juventus: ”A sosit momentul”
Alessandro Bastoni e convins, după ce Inter a bătut-o pe Juventus: ”A sosit momentul”
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
CITESTE SI
Vremea s-a stricat în aproape toată țara. ANM a emis două coduri galbene de vreme rea

stirileprotv Vremea s-a stricat în aproape toată țara. ANM a emis două coduri galbene de vreme rea

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

stirileprotv Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

Minerale rare din Groenlanda, procesate într-o fabrică secretă din România. Compania SpaceX a lui Elon Musk, printre clienți

stirileprotv Minerale rare din Groenlanda, procesate într-o fabrică secretă din România. Compania SpaceX a lui Elon Musk, printre clienți

Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”

stirileprotv Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!