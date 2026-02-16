Transferat pentru aproximativ 31 de milioane de euro, James Trafford a ajuns la Manchester City cu statut de viitor titular.

Portarul englez a refuzat inclusiv oferta lui Newcastle United pentru a reveni pe Etihad, convins că va fi prima opțiune între buturi.

Planurile s-au schimbat însă radical în ultimele zile de mercato. Campioana Angliei l-a transferat pe Gianluigi Donnarumma de la Paris Saint‑Germain, pentru aproximativ 35 de milioane de euro, iar italianul s-a impus rapid ca titular în echipa lui Pep Guardiola.

James Trafford: „Nu mă așteptam la asta”

Trafford a început sezonul ca titular și a apărat în primele trei etape din Premier League, însă după sosirea lui Donnarumma a trecut pe bancă. În total, englezul a bifat doar 11 apariții în toate competițiile și a devenit rezerva italianului.

Portarul de 23 de ani a recunoscut că nu se aștepta la această situație și că transferul lui Donnarumma l-a luat prin surprindere.

„Nu mă așteptam la asta, dar s-a întâmplat și trebuie să accept. Voi continua să muncesc în fiecare zi și vom vedea ce se va întâmpla. Este o experiență din care am de învățat”, a spus Trafford, pentru Daily Mail.

La momentul redactării acestui articol Manchester City ocupă locul secund în Premier League cu 53 de puncte, la patru distanță de liderul Arsenal.