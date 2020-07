Campionatul Chinei, la START! Cosmin Olaroiu, pus sub PRESIUNE de sefii lui Jiangsu Suning. Obiectiv MARET pentru antrenorul roman

Tehnicianul de 51 de ani incepe duminica al treilea sau sezon in prima liga chineza.

Daca majoritatea campionatelor europene se afla pe ultima suta de metri, chinezii sunt abia la start. Superliga din tara de unde a plecat coronavirusul trebuia sa debuteze in martie, dar a fost suspendata pana astazi, cand sunt programate primele meciuri din editia 2020.

Pentru ca stagiunea sa se incheie la timp, pana la finalul anului, cele 16 echipe au fost impartite in doua grupe de 8, care isi vor disputa partidele tur-retur, in 14 etape. Apoi, primele patru clasate din fiecare grupa vor fi impercheate intr-un sistem eliminatoriu care va stabili campioana, in timp ce ultimele patru se vor bate pentru evitarea retrogradarii. Tot ca noutate, intalnirile se vor disputa intr-un singur oras, grupa lui Jiangsu Suning fiind localizata la Dalian.

Cosmin Olaroiu e singurul reprezentant al Romaniei intr-o liga in care antrenorii sunt platiti cu bani grei. Cu un salariu de aproape 7 milioane de euro pe an, Oli are pe mana una dintre cele mai bune echipe, Jiangsu Suning, cu care a terminat pe locul 5 in 2018 si pe locul 4 in 2019. De fiecare data, a fost ratata insa la mustata participarea in Liga Campionilor Asiei, Jiangsu Suning abonandu-se la pozitia de "prima sub linie".

Si in acest an, conducatorii care investesc si la Inter Milano asteapta de la Olaroiu o clasare cat mai buna, in concordanta cu valoarea lotului. Chiar daca toata lumea de la Suning viseaza la castigarea campionatului, obiectivul minimal este un loc de Liga Campionilor, adica accesul pe podium. O noua ratare pentru Cosmin Olaroiu ar putea duce chiar la o despartire prematura de Jiangsu Suning, chiar daca antrenorul nostru mai are contract pana in 2022.