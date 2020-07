(P) Start in SuperLiga Chinei! Va incepe cu dreptul echipa antrenata de Cosmin Olaroiu?

Autor: Silviu Elisei, Superbet

Au trecut 16 ani de cand fotbalul chinezesc a trecut la un alt nivel, iar marile campionate precum Bundesliga, Premier League sau La Liga par sa fie o sursa excelenta de inspiratie pentru echipele asiatice. Desi formatiile europene isi disputa acum ultimele meciuri, SuperLiga Chinei reuseste in sfarsit sa dea startul sezonului 2020 cu o prima etapa in acest weekend. Sunt doar 8 echipe in fiecare grupa, iar antrenorul roman, Cosmin Olaroiu, isi propune SuperRealizari sezonul acesta de pe banca celor de la Jiangsun Suning. Ce zici? Va avea echipa antrenata de conationalul nostru un inceput de promitator? Inregistreaza-te aici pe platforma Superbet si sustine-ti favoritele cu cele mai profitabile pariuri!

Al treilea an sa fie cu noroc?

“In 2006 cu Steaua, in 2020 cu Jiangsun Suning” asa si-ar dori Cosmin Olaroiu sa-si treaca in CV performantele de antrenor, iar o mobilizare a intregii echipe i-ar putea aduce sezonul acesta prima pozitie. In 2018, anul acomodarii, echipa a obtinut locul 5, urmand ca un an mai tarziu sa termine pe loc de calificare in play off (locul 4). In ritmul acesta, sezonul actual ar trebui sa fie, cel putin, de podium, insa experienta lui Cosmin Olaroiu si putina sansa ar putea s-o faca pe Jiangsun Suning campioana. Tu ce parere ai? Isi va trece fostul antrenor al Stelei inca un titlu in palmares?

Prima etapa, o disputa neincheiata!

Cum altfel ar fi putut sa inceapa un sezon mai bine daca nu cu o rivalitate neincheiata? Jiangsun Suning va sparge gheata duminica aceasta impotriva celor de la Henan Jianye. Sezonul trecut, cele doua si-au impartit victoriile: 2-1 pentru Henan Jyanie si 3-0 pentru Jiangsun. Prima etapa este si etapa orgoliilor, iar mai presus de cele trei puncte se afla respectul si bucuria suporterilor. Vor pleca baietii antrenati de Cosmin Olaroiu cu capul sus dupa aceasta etapa? Vezi aici oferta de pariuri pentru prima etapa din China si pariaza pe favoritele tale!

Inca un titlu pentru echipa din Nanjing?

1992, 1996 si 2008 sunt anii de glorie ai celor de la Jiangsun Suning, ani in care echipa a devenit campioana. In 60 de ani de activitate, 3 titluri nu sunt o performanta incredibila, insa Cosmin Olaroiu poate schimba acest fapt aducand titlul inapoi acasa dupa mai bine de 12 ani. Aflata pe pozitia 64 in clasamentul echipelor din Asia, Jiangsun e una dintre favoritele acestui sezon, iar locuitorii orasului Nanjing se asteapta la un SuperParcurs din partea tinerilor jucatori. Sustine-ti favorita cu un pariu direct de pe telefon! Descarca aici aplicatia Superbet si poti paria direct de pe smartphone-ul tau!

#PARIEMPEBINE #IMPREUNASUNTEMSUPER