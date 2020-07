Selectionerul Romaniei stie ce planuri are Inter cu Ionut Radu: "Patronul a vorbit cu Cosmin Olaroiu!"

Mirel Radoi (39 ani) a vorbit despre cei doi portari pe care ii vrea la nationala, Ciprian Tatarusanu si Ionut Radu.

Cei doi jucatori se afla in situati similare, nu primesc minute de joc la echipele de club. Daca Tatarusanu a mai aparat in Cupa, Ionut Radu nu a prins niciun minut in tricoul Parmei de la transfer, din luna ianuarie.

Cu toate astea, Ionut Radu ar urma sa se intoarca la Inter, club care l-a imprumutat la Genoa si Parma, dupa cum a anuntat chiar selectionerul Romaniei, Mirel Radoi.

"Am vorbit cu Tatarusanu, au inceput antrenamentele. Nici el nu e foarte sigur in momentul de fata de situatia lui. Eu cred ca indiferent unde se va duce, va fi convocat.

E adevarat, Radu desi si-a prelungit contractul pana la finalul sezonului cu Parma. M-a ajutat cu ceva informatii si Cosmin Olaroiu, ca patronul lui e si la Inter si inteleg ca Radu se va intoarce la milanezi. Cei de acolo il doresc. Sa vedem daca va ramane sa apere acolo sau o sa fie imprumutat", a spus Mirel Radoi pentru Gazeta Sporturilor.