Scenariul unei MEGA-LOVITURI! Olaroiu si Radoi, SEFI la FCSB! Cum ar putea cei doi sa preia clubul de la Gigi Becali: "Ar fi visul meu! Vin de oriunde as fi!"

Mirel Radoi si Cosmin Olariu s-ar putea reuni la FCSB, insa de aceasta data sub alta formula.

Mirel Radoi a comentat o posibila revenire la FCSB, ca antrenor, in eventualitatea in care Cosmin Olaroiu ar prelua echipa de la Gigi Becali.

Patronul ros-albastrilor a declarat in ultimele luni de mai multe ori ca a ajuns la o varsta la care nu mai vrea sa isi asume riscuri. Daca Gigi Becali se va decide la un moment dat sa vanda FCSB, ar putea sa ii ofere echipa lui Cosmin Olaroiu, fostul antrenor al echipei.

Mirel Radoi spune ca nu si-ar permite sa cumpere echipa de la Gigi Becali, insa ar veni imediat ca antrenor, in cazul in care Olaroiu i-ar indeplini visul si ar deveni patron:

"Eu nu am bani sa achizitionez o echipa de unul singur. Chiar si asa e greu, in doi. Vorbim de o echipa cu buget de 8-10 milioane. Eu am castigat 15 milioane in toata cariera, din care vreo 6 s-au dus pe masini. S-au mai dus vreo 2 pe ceasuri.

I-am zis (n. r. lui Olaroiu), daca vei lua o echipa si te vei gandi la un antrenor si nu ai, de unde sunt vin. Ar fi visul meu ca el sa fie patron. Pe langa ca era 'taticul' meu, acum a devenit si nasul fetitei mele mici", a spus Radoi pentru Antena Sport.

Gigi Becali a refuzat 30 de milioane de euro pentru FCSB

Mirel Radoi a dezvaluit si un moment in care Gigi Becali putea sa vanda FCSB unor investitori rusi, insa acesta nici nu a vrut sa auda de suma care era oferita.

"A mai fost ceva din Rusia, erau rusi, dar care locuiau in Dubai. La momentul ala, nasul nici nu a vrut sa auda de 30 de milioane de euro. Eu am ramas surprins, macar negociaza. `Nici nu ma intereseaza finule, poate sa fie si 50, nu ma intereseaza`, nu a vrut sa auda", a mai spus Mirel Radoi.