Nu l-a afectat penalty-ul RATAT! Cea mai asteptata REACTIE dupa calificarea lui Rangers in optimi a aparut! Ce a declarat Ianis Hagi

Rangers s-a calificat in optimile de finala ale Europa League dupa 9 ani.

Scotienii s-au calificat, iar responsabil, in mare parte, de calificare este Ianis Hagi, care a contribuit la 4 din golurile inscrise impotriva Bragai, inscriind doua in meciul tur.

Mijlocasul roman a ratat un penalty in prima repriza, insa nu s-a lasat afectat de asta, dupa cum a declarat chiar el la finalul meciului, intr-un interviu pentru Sports Mole.

"Nu pot sa spun ca Braga a avut vreo sansa clara. A fost doar una la o lovitura de cap, la o faza venita din corner. Am jucat cu totii foarte bine si, in final, chiar am reusit sa castigam. Am indeplinit pe teren planurile antrenorilor.

Se mai intampla sa ratezi penalty. Nu sunt singurul care a ratat vreodata unul si cred ca vor mai fi jucatori care vor rata, insa si portarul lor a avut o prestatie fantastica. Sunt fericit ca mi-am ajutat echipa sa castige, in final.

Nu stiu ce se va intampla mai departe, vom vedea si adversarii pe care ii vom avea, insa avem o certitudine: nu ne temem de nimeni. Sunt convins ca toata lumea stie ce urias este clubul acesta. Cu siguranta vor avea cu totii soarta grea cu noi", a declarat Ianis Hagi conform Sports Mole.