"Vede tot ce se intampla in jurul lui!" Ianis Hagi a impresionat o fosta legenda a celor de la Rangers dupa o noua prestatie excelenta! Ce a spus

Ianis Hagi a impresionat o fosta legenda a lui Rangers.

Rangers s-a calificat in optimile Europa League dupa ce a trecut cu scorul de la 4-2 la general de Braga. In tur, trupa lui Steven Gerrard s-a impus cu 3-2, pe Ibrox, iar aseara, Rangers a castigat cu 1-0 dintr-un gol marcat de Ryan Kent servit ideal de Ianis Hagi. In prelungirile primei reprize, Ianis Hagi a ratat o lovitura de la 11 metri, dar chiar si asa a fost unul dintre cei mai buni jucatoari de pe teren. Fiul "Regelui" l-a impresionat pe Ally McCoist, fosta legenda a celor de la Rangers.

"Vreau sa vorbesc despre viziunea si tehnica lui Hagi. L-am certat putin in prima repriza pentru lipsa de viteza si pentru ca nu elibereaza mingea mai repede, dar ceea ce a facut la gol a fost ceva special. Baiatul vede tot ce se intampla in jurul lui pe teren. Stie unde e Kent, stie ca, in acel moment, Kent vine din spate. Aceasta a fost una dintre pasele sezonului", a declarat Ally McCoist petnru BT Sport.