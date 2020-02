25 de scouteri au fost pe urmele lui Ianis Hagi in Europa League! Ramane din vara la Rangers? Ce SUPER ECHIPE se intereseaza de serviciile lui

Rangers s-a calificat mai departe in Europa League, dupa 4-2 la general cu Braga.

Ianis Hagi a contribuit decisiv la calificarea scotienilor in optimile de finala, marcand 2 goluri in revenirea superba din tur, cand Braga a condus cu 2-0, si oferind o pasa decisiva in victoria din retur, scor 1-0. Totusi, Ianis a ratat un penalty la 0-0, insa s-a revansat cu assist-ul superb catre Kent.

Daily Record scrie ca nu mai putin de 25 de scouteri ai unor echipe de top din Europa au fost prezenti aseara la Braga - Rangers.

Racing, Strasbourg, Bordeau, Dortmund, Levante, Montpellier, Monaco, Leeds, Everton, Milan, Nice, Southampton, Manchester United, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, FSV Mainz, Brighton, Alaves, Valencia, Sevilla, Crystal Palace, Roma, FC Koln, Chelsea, Atalanta si Mallorca sunt cluburile care si-au trimis reprezentantii in tribune in Portugalia pentru a-i vedea la lucru pe jucatori.

Ianis e in vizorul mai multor echipe, insa dupa primele evolutii convingatoare la Rangers, se pare ca cei de pe Ibrox vor sa activeze clauza de cumparare definitiva de 5 milioane de euro pe care trebuie s-o plateasca catre Genk, mai jurnalistii scotieni.