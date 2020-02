A fost PESTE TOT! Ianis, eroul dublei cu Braga! Cifre IMPRESIONANTE in Europa! Ce a reusit

Ianis Hagi a fost din nou decisiv pentru Rangers si a dat pasa decisiva la singurul gol al meciului.

Rangers a invins-o pe Braga cu 1-0 in deplasare si Ianis Hagi a oferit pasa decisiva la golul lui Kent. Romanul a facut din nou o partida foarte buna si a fost implicat in toate actiunile periculoase ale scotienilor.

Ianis a avut 74% procentaj de pase reusite, 34 de atingeri, 19 pase (14 complete), 2 suturi, 2 pase cheie, doua tacklinguri, un assist si un penalty ratat.

Pe langa aportul ofensiv pe care l-a adus echipei, Ianis a fost implicat in in jocul defensiv. Romanul a reusit 2 goluri si un assist in dubla cu Braga si a fost decisiv in cursa calificarii.

Ianis Hagi has been directly involved in three of Rangers' four goals against Braga: ⚽ Hagi

✘ Hagi

⚽ Hagi

????️ Hagi And he missed a penalty. ???? pic.twitter.com/HVvqGZrKPm — Squawka Football (@Squawka) February 26, 2020

Ianis Hagi's game by numbers vs. Braga (part two): 74% pass accuracy

34 touches

19 passes

14 passes completed

2 shots

2 key passes

2 tackles

1 assist

1 missed penalty In the thick of the action (again). pic.twitter.com/wbLg2zuxNA — Squawka Football (@Squawka) February 26, 2020