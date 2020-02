"S-a revansat!" Ce nota a primit Ianis Hagi dupa returul cu Braga si ce scrie presa din Scotia

Ce nota a primit Ianis Hagi dupa returul cu Braga.

Rangers s-a calificat in optimile Europa League dupa ce a trecut cu scorul de la 4-2 la general de Braga. In tur, trupa lui Steven Gerrard s-a impus cu 3-2, pe Ibrox, iar aseara, Rangers a castigat cu 1-0 dintr-un gol marcat de Ryan Kent servit ideal de Ianis Hagi. In prelungirile primei reprize, Ianis Hagi a ratat o lovitura de la 11 metri, dar chiar si asa a fost unul dintre cei mai buni jucatoari de pe teren, si a primit nota 7 din partea celor de la Herald Scotland, la fel ca alti 4 coechipieri. Kamberi a fost singurul cu nota 6, in timp ce alti 5 jucatori au fost notati cu 8.

"Eroul victoriei cu 3-2 contra celor de la Braga de pe Ibrox s-a descurcat minunat cand i-a pus mingea pe tava lui Ryan Kent in minutul 19. Dar apoi a trimis peste poarta o lovitura libera periculoasa si nu a reusit sa marcheze din penalty. S-a revansat pentru aceste ratari cand l-a lasast singur pe Ryan Kent cu o pasa extraordinara", au scris cei de la Herald Scotland.