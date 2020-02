"Cand iti da Hagi un Kent pe sub mana!" Mihai Mironica dupa ce Ianis si-a calificat echipa in optimile Europa League

Titlul isi are originile in vremurile in care Gica Hagi avea varsta de acum a lui Ianis.

Septarul lui Rangers a dat pasa decisiva la golul lui Ryan Kent cu subtilitatea cu care pe vremea tineretii lui Gica se pasa Kent-ul la medic, butelii, macelarie, scoala, angajare, loc de veci.

Aceste doua partide ale lui Rangers cu Braga au fost iesirea lui Ianis din cocon si transformarea intr-un fluture frumos. Tanarul Hagi mai aratase sclipiri si in alte partide, dar acum deja vorbim de consistenta, soliditate, prezenta in toate momentele jocului, practic transformare rapida intr-un pilon al unei echipe ce ajunge in optimile Europa League pentru doar a doua oara in istoria sa.

Ianis Hagi arata in sfarsit ca un jucator de nationala. Cele 10 aparitii in prima selectionata a Romaniei s-au datorat numelui Hagi. Inevitabila convocare si poate chiar titularizare in Islanda sunt datorate acum prenumelui Ianis. Tanarul care nu reusise pana acum decat la echipa tatalui sau evadeaza din umbra marelui stejar si-si croieste un trunchi viguros. Foarte probabil nu va avea anvergura celui care l-a cladit pana acum, dar sigur are drumul sau notabil in lumea buna a fotbalului.

Meciul lui Ianis de la Braga a fost parca o intoarcere la semifinala de EURO de tineret cu Germania. Hagi a avut momentele sale exceptionale cu pasele pentru Arfield si Kent, dar si momentul negru, ratarea penalty-ului acum, comiterea faultului de penalty atunci. Din fericire pentru el, acum a iesit bine si totul s-a incheiat cu o calificare cum nu a mai fost pentru protestantii din Glasgow de 12 ani. Ianis a batut in acest meci o lovitura libera importanta cu stangul, penalty-ul cu dreptul si parca s-ar ascunde un pic de aroganta in aceasta alternanta. Abilitatea lui de a lovi cu ambele picioare este remarcabila, s-a vazut si in momentele cheie din aceasta dubla cu Braga, dar parca ar fi mai bine daca la fazele fixe centrale s-ar stabiliza la un picior cu care sa-si creasca nivelul.

Acest retur de la Braga ne-a aratat inca o data plusurile si minusurile lui Ianis Hagi. Pe de o parte abilitatea de pasator decisiv, altruismul, faptul ca joaca si in aparare, insistenta, acuratetea jocului. Pe de alta parte, viteza mai scazuta, faptul ca faulteaza destul de mult si deja niste mici “alibecisme”, maini pe sus a nemultumire cand nu i se paseaza intr-un moment important.

S-a spus ca pozitionarea in dreapta l-ar dezavantaja, cum s-a intamplat si in preliminariile de EURO, cand Contra l-a trimis in flanc. Dar Ianis a capatat stiinta de a se adapta si la acest rol, un lucru care-i da marja de manevra lui Radoi la nationala. Nu este el o extrema clasica, mai degraba un decar venind din banda, cum s-a mai intamplat si cu tatal lui in unele meciuri cu Lucescu la nationala sau cu Cruyff la Barcelona. Sa invadam Islanda cu Hagison, jumatate septar, jumatate decar, fotbalist caruia i-a cazut de pe tricou particula “junior”.