Ianis Hagi, sprijinit de fiul unei LEGENDE ale fotbalului mondial! Povara numelui ii leaga pe ce doi fotbalisti: "Vorbesc des cu el. Lumea nu intelege asta!"

Fiul celebrului Rivaldo, Rivlandinho, joaca in Liga 1 la Viitorul si spune ca vorbeste des cu Ianis Hagi.

Povara numelui il apasa atat pe Ianis Hagi, cat si pe Rivlandinho, acest lucru fiind dezvaluit de fotbalistul brazilian legitimat la Viitorul.

Rivaldinho (24 de ani) este fiul legendei Rivaldo (47 de ani), fost castigator al balonului de aur in 1999, campion mondial cu Brazilia in 2002 si castigator al Ligii Campionilor cu AC Milan in 2003.

Rivaldinho spune ca vorbeste des cu Ianis despre presiunea care este pusa pe umerii lor, ca urmare a performantelor uriase reusite de Gica Hagi si Rivaldo.

"Vorbesc tot timpul cu Ianis despre cat de dificil e sa ai un tata care este o legenda. El ma intelege. Oamenii pur si simplu nu inteleg si se asteapta ca si tu sa fii la fel sau chiar mai bun decat tatal tau, insa nu apreciaza cat de dificil a fost pentru ei sa ajunga la acel nivel, in primul rand. Au impresia asta despre tine si spun ca nu esti fiul lor, daca nu te ridici la un nivel inalt.

Cand eram in Brazilia si aveam vreo 13 ani, eram golgheter in liga in care jucam. Lumea imi spunea ca e normal, doar sunt fiul lui Rivaldo. Mi-am sunat tatal si i-am spus ca nu mai vreau sa joc fotbal. I-am spus ca vreau sa studiez si sa fiu alaturi de prietenii mei. Mi-a zis ca as putea face orice imi doresc, dar sa nu uit ca el era la celalalt capat al lumii", a spus Rivaldinho pentru The Athletic.

Ianis Hagi a impresionat de la sosirea la Glasgow Rangers si a reusit deja in tricoul scotienilor 3 goluri si 2 pase decisive. Romanul si-a calificat echipa in optimile Europa League, dupa ce a fost decisiv in dubla cu Braga.