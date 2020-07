Rangers si-a prezentat echipamentul cu care vrea sa castige titlul dupa 10 ani. Ianis Hagi, printre modelele scotienilor

Noul echipament al lui Glasgow Rangers a fost lansat astazi, 1 iulie.

Rangers si Castore, o companie britanica producatoare de echipament sportiv, care are contract si cu tenismenul Andy Murray, au prezentat echipamentul pentru sezonul 2020-2021. Culoarea royal blue si designul sunt inspirate din tricourile istorice ale clubului, cu care “The Gers” au castigat mare parte din cele 54 de titluri de campiona si cele 33 de Cupe ale Scotiei.

Materialul este considerat unul dintre cele mai flexibile, mai usoare si mai rezistente din fotbal, are caracteristici speciale pentru o mai buna ventilatie, un model special al gulerului, iar in interior scrie “Better Never Stops” (“Cei mai buni nu se opresc niciodata”) si “The spirit of Bill Struth will carry on” („Spiritul lui Bill Struth va dainui”), ultimul ca un omagiu pentru managerul care a condus echipa timp de 34 de ani, intre 1920 si 1954.

Printre jucatorii care au prezentat noul echipament s-a aflat si Ianis Hagi, fotbalistul roman cumparat cu 3.5 milioane de euro de la Genk in acest an, care este considerat unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei lui Steven Gerrard in incercarea de a cuceri un nou titlu in Scottish Premier League, dupa o pauza de un deceniu.