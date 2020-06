Ianis Hagi, prezent langa Gerrard la prima conferinta de presa de dupa pandemie! "Abia astept sa avem din nou fanii alaturi! Pentru ei jucam fotbal!"

Ianis Hagi a participat la o conferinta de presa video alaturi de antrenorul Steven Gerrard.

Ianis Hagi a fost cumparat definitiv de Glasgow Rangers, iar clubul ii acorda incredere maxima. Internationalul roman este extrem de iubit de fanii echipei si Steven Gerrard a decis sa il ia alaturi de el la videoconferinta de presa.

"Am fost foarte fericit (n. r. ca a ramas la Rangers), totul s-a miscat foarte repede si cum am spus a fost intotdeauna prima mea optiune.

E un club urias, cu istorie, cu foame de a castiga trofee. Este mentalitatea cu care traim in fiecare zi si apoi increderea pe care toata lumea a avut-o in mine, toate astea m-au facut sa imi doresc sa fiu aici.

Vom avea 5-6 saptamani pana vom incepe, timp in care va trebui sa ne punem la punct fizic, dar in acest moment incercam sa stam departe de accidentari si sa urmam regulile, sa ne antrenam. Cred ca avem tot ce ne trebuie sa fim pregatiti fizic si mental si de abia astept sa incepem sa jucam fotbal", a spus mijlocasul roman.

Ianis Hagi: "E greu de imaginat cum va fi fara suporteri"

Internationalul roman asteapta cu nerabdare suporterii sa revina la stadion si spera ca acest lucru sa se intample cat mai repede:

"E greu de imaginat cum va fi. Daca vom juca asa, sper sa nu fie multe meciuri in care nu ii vom avea alaturi. Abia astept ca totul sa revina la normal, sa avem fanii alaturi, pentru ca de asta jucam fotbal. Pentru ei jucam, sa aducem bucurie. Fotbalul fara fani nu este acelasi", a mai spus Hagi.

Ianis Hagi: "Meciurile din Europa League sunt foarte speciale"

Inainte ca urmatorul campionat din Scotia sa inceapa, Glasgow Rangers va avea de incheiat sezonul in curs de Europa League.

Ianis Hagi va avea de infruntat Leverkusen, in Germania, in returul saisprezecimilor din Europa League. In tur, Glasgow Rangers a fost invinsa pe teren propriu, scor 1-3.

"Sigur, meciurile din Europa League sunt foarte speciale, avem mansa secunda cu Leverkusen. Chiar daca am pierdut primul meci, cred ca inca se poate intampla orice. Am aratat oamenilor in meciul cu Braga ca putem schimba tot in 10 minute sau mai putin. Va fi special sa jucam in Europa League si nu ne putem da batuti", a mai spus Hagi.