Răzvan Burleanu, președintele FRF, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu.

FRFMircea LucescuRazvan Burleanu
Mircea Lucescu (80 de ani) a fost externat azi, în jurul prânzului, din Spitalul Universitar din București. Selecționerul dorește însă o a doua opinie medicală la un spital din afara țării, iar până pe 20 februarie urmează să se stabilească dacă va sta pe banca naționalei la meciul cu Turcia, programat pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru CM 2026.

Răzvan Burleanu: "Am agreat împreună cu Mircea Lucescu ca până pe 20 februarie să luăm o decizie fermă"

Într-o conferință susținută luni, Răzvan Burleanu a spus că Mircea Lucescu se simte bine și că a fost de acord ca la data de 20 februarie să fie luată "o decizie fermă" în privința postului său. Președintele FRF a transmis că va demara negocieri cu alți antrenori doar în momentul în care va fi clar că "Il Luce" nu va continua.

"Azi am avut o nouă discuție cu domnul Lucescu, dimineață, înainte de a fi externat. Situația lui medicală nu s-a schimbat față de ziua de vineri. Suntem în același scenariu - domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru o a doua opinie medicală astfel încât până în 20 februarie să putem lua o decizie în ceea ce privește posibilitatea ca domnul Lucescu să stea pe banca naționalei la meciurile din martie.

Nu pot să vă dau foarte multe detalii, dar pot să vă spun că domnul Lucescu se simțea foarte bine astăzi. Însă ținând cont de vârsta lui, de toată experiența medicală neplăcută prin care a fost nevoit să treacă și pentru a se simți mult mai încrezător, are nevoie să apeleze și la o a doua opinie medicală. Împreună am agreat ca până pe 20 februarie să luăm o decizie fermă, care pleacă de la acest obiectiv - să prioritizăm starea de sănătate a domnului Lucescu și să fim siguri că avem un selecționer care să fie în condiții optime pentru a pregăti aceste meciuri foarte importante pentru naționala României.

Toți selecționerii cu care am lucrat la nivelul FRF știu foarte bine că niciodată nu am discutat cu un alt selecționer atât timp cât selecționerul în exercițiu era în mandatul său. La fel stau lucrurile și acum. Nu au existat discuții între mine și un posibil înlocuitor al domnului Lucescu. Toate aceste lucruri le vom face după 20 februarie dacă starea medicală a domnului Lucescu nu îi va permite să stea pe banca naționalei", a transmis Burleanu.

Ciprian Marica: "Mircea Lucescu mi-a zis că e foarte bine și că va fi pe bancă la meciul cu Turcia"

La emisiunea Fața la joc!, difuzată în direct duminică după-amiază la Pro TV și pe VOYO, Ciprian Marica, fost internațional român, a intervenit și a dezvăluit ce a discutat cu Lucescu.

Marica a indicat că selecționerul a fost supus unor controale obișnuite de sănătate și că nu se confruntă cu nicio problemă gravă. Mai mult decât atât, Marica a mărturisit că Lucescu i-a explicat și că va sta pe bancă în barajul cu Turcia.

”Am vorbit cu nea Mircea. Mi-a spus 'nu am nimic, sunt foarte bine, stați liniștiți, mă duc la control că am o vârstă, dar nu am nicio problemă și voi fi pe bancă la meciul cu Turcia”, a spus Marica. 

