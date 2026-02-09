La 41 de ani, cu o tolbă de speranțe pentru podium la JO 2026, Lindsey Vonn și-a văzut năruit tot visul. Vedeta din SUA a suferit un accident teribil, a fost transportată de pe pistă cu elicopterul la spitalul din Treviso (Italia) și a fost supusă unor intervenții chirurgicale complicate în decurs de 48 de ore.
GALERIE FOTO Lindsey Vonn, a doua operație! Chin la Jocurile Olimpice de iarnă pentru vedeta din SUA. Diagnosticul pus de medici
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina | Ghnion incredibil pentru vedeta de la schi alpin.
La 41 de ani, cu o tolbă de speranțe pentru podium la JO 2026, Lindsey Vonn și-a văzut năruit tot visul. Vedeta din SUA a suferit un accident teribil, a fost transportată de pe pistă cu elicopterul la spitalul din Treviso (Italia) și a fost supusă unor intervenții chirurgicale complicate în decurs de 48 de ore.
Lindsey Vonn (41 de ani), accidentată, duminică, în proba olimpică de coborâre de la Cortina, a fost operată pentru a doua oară pentru o fractură la piciorul stâng, a anunţat, luni, agenţia de presă Reuters.
Lindsey Vonn, operată a doua oară la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina
Vonn, în vârstă de 41 de ani, a fost transportată cu elicopterul de la Cortina d'Ampezzo la spitalul Ca'Foncello din oraşul Treviso, după ce încercarea ei îndrăzneaţă de a câştiga medalia de aur la coborâre, în ciuda unei rupturi de ligament la genunchi, s-a încheiat în durere.
Lindsey Vonn, operație complicată. A fost prezent și medicul personal al sportivei
Ea a fost operată de o echipă comună formată din chirurgi ortopezi şi chirurgi plastici locali, a precizat luni o sursă apropiată cazului, explicând că aceste intervenţii aveau scopul de a preveni complicaţiile legate de umflături şi circulaţia sanguină.
Medicul personal al lui Vonn a fost prezent, dar a asistat doar, chirurgii italieni conducând operaţiile, a adăugat sursa.Comitetul Olimpic şi Paralimpic al Statelor Unite nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la tratamentul lui Vonn. Spitalul a indicat că ea a suferit o operaţie pentru stabilizarea piciorului stâng, fără a menţiona o a doua intervenţie.
