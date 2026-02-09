GALERIE FOTO Lindsey Vonn, a doua operație! Chin la Jocurile Olimpice de iarnă pentru vedeta din SUA. Diagnosticul pus de medici

Lindsey Vonn, a doua operație! Chin la Jocurile Olimpice de iarnă pentru vedeta din SUA. Diagnosticul pus de medici Jocurile Olimpice
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina | Ghnion incredibil pentru vedeta de la schi alpin.

TAGS:
Lindsey VonnoperatieaccidentschiJocutile Olimpice de iarnaMillanoCortina
Din articol

La 41 de ani, cu o tolbă de speranțe pentru podium la JO 2026, Lindsey Vonn și-a văzut năruit tot visul. Vedeta din SUA a suferit un accident teribil, a fost transportată de pe pistă cu elicopterul la spitalul din Treviso (Italia) și a fost supusă unor intervenții chirurgicale complicate în decurs de 48 de ore.

  • Lindsey vonn accident imago
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Lindsey Vonn (41 de ani), accidentată, duminică, în proba olimpică de coborâre de la Cortina, a fost operată pentru a doua oară pentru o fractură la piciorul stâng, a anunţat, luni, agenţia de presă Reuters.

Lindsey Vonn, operată a doua oară la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina

Vonn, în vârstă de 41 de ani, a fost transportată cu elicopterul de la Cortina d'Ampezzo la spitalul Ca'Foncello din oraşul Treviso, după ce încercarea ei îndrăzneaţă de a câştiga medalia de aur la coborâre, în ciuda unei rupturi de ligament la genunchi, s-a încheiat în durere.

Lindsey Vonn, operație complicată. A fost prezent și medicul personal al sportivei

Ea a fost operată de o echipă comună formată din chirurgi ortopezi şi chirurgi plastici locali, a precizat luni o sursă apropiată cazului, explicând că aceste intervenţii aveau scopul de a preveni complicaţiile legate de umflături şi circulaţia sanguină.

Medicul personal al lui Vonn a fost prezent, dar a asistat doar, chirurgii italieni conducând operaţiile, a adăugat sursa.Comitetul Olimpic şi Paralimpic al Statelor Unite nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la tratamentul lui Vonn. Spitalul a indicat că ea a suferit o operaţie pentru stabilizarea piciorului stâng, fără a menţiona o a doua intervenţie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
ULTIMELE STIRI
Chivu, cel mai respectat român din Italia: ce a spus despre el un colos al presei, remarcabil!
Chivu, cel mai respectat român din Italia: ce a spus despre el un colos al presei, remarcabil!
Burleanu dezvăluie discuția purtată azi cu Mircea Lucescu, înainte de externare: "Am agreat să luăm o decizie fermă"
Burleanu dezvăluie discuția purtată azi cu Mircea Lucescu, înainte de externare: "Am agreat să luăm o decizie fermă"
Bergodi a rupt tăcerea și s-a dezlănțuit: „Știți ce mi s-a părut incredibil la Pancu?“
Bergodi a rupt tăcerea și s-a dezlănțuit: „Știți ce mi s-a părut incredibil la Pancu?“
S-a convins după scandalul Bergodi - Cordea: "Astea vor fi suspendările, stați liniștiți"
S-a convins după scandalul Bergodi - Cordea: "Astea vor fi suspendările, stați liniștiți"
Șumudică „tremură“ în deșert: ce le-a spus arabilor, ca să-și salveze postul
Șumudică „tremură“ în deșert: ce le-a spus arabilor, ca să-și salveze postul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”

Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”

Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”

Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”

Rooney la FCSB! Campioana României se întărește în ofensivă

Rooney la FCSB! Campioana României se întărește în ofensivă

Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV

Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV

Sassuolo - Inter 0-5 | Victorie fără emoții pentru Chivu. Cum arată clasamentul din Serie A

Sassuolo - Inter 0-5 | Victorie fără emoții pentru Chivu. Cum arată clasamentul din Serie A

Revenire de senzație la FCSB!

Revenire de senzație la FCSB!



Recomandarile redactiei
Chivu, cel mai respectat român din Italia: ce a spus despre el un colos al presei, remarcabil!
Chivu, cel mai respectat român din Italia: ce a spus despre el un colos al presei, remarcabil!
Burleanu dezvăluie discuția purtată azi cu Mircea Lucescu, înainte de externare: "Am agreat să luăm o decizie fermă"
Burleanu dezvăluie discuția purtată azi cu Mircea Lucescu, înainte de externare: "Am agreat să luăm o decizie fermă"
Bergodi a rupt tăcerea și s-a dezlănțuit: „Știți ce mi s-a părut incredibil la Pancu?“
Bergodi a rupt tăcerea și s-a dezlănțuit: „Știți ce mi s-a părut incredibil la Pancu?“
Șumudică „tremură“ în deșert: ce le-a spus arabilor, ca să-și salveze postul
Șumudică „tremură“ în deșert: ce le-a spus arabilor, ca să-și salveze postul
Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”
Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”
Alte subiecte de interes
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în vacanță: Lindsey Vonn a reacționat imediat
Ana Bogdan, apariție spectaculoasă în vacanță: Lindsey Vonn a reacționat imediat
Shakira și Lindsey Vonn, apariții de senzație la Grand Prix-ul din Miami! Vedetele s-au înghesuit la Formula 1
Shakira și Lindsey Vonn, apariții de senzație la Grand Prix-ul din Miami! Vedetele s-au înghesuit la Formula 1 
Spaniolii anunță cât va lipsi Unai Simon după ce a suferit o operație complicată
Spaniolii anunță cât va lipsi Unai Simon după ce a suferit o operație complicată
Anunțul făcut de Mircea Rednic
Anunțul făcut de Mircea Rednic
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un nou accident de mașină
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un nou accident de mașină
Una caldă, alta rece! Gigi Becali a făcut din nou accident, la o zi după calificarea FCSB-ului în turul 2 preliminar din Champions League
Una caldă, alta rece! Gigi Becali a făcut din nou accident, la o zi după calificarea FCSB-ului în turul 2 preliminar din Champions League
CITESTE SI
Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

stirileprotv Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

stirileprotv Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

stirileprotv Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!