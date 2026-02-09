La 41 de ani, cu o tolbă de speranțe pentru podium la JO 2026 , Lindsey Vonn și-a văzut năruit tot visul. Vedeta din SUA a suferit un accident teribil, a fost transportată de pe pistă cu elicopterul la spitalul din Treviso (Italia) și a fost supusă unor intervenții chirurgicale complicate în decurs de 48 de ore.

Lindsey Vonn (41 de ani), accidentată, duminică, în proba olimpică de coborâre de la Cortina, a fost operată pentru a doua oară pentru o fractură la piciorul stâng, a anunţat, luni, agenţia de presă Reuters.

Lindsey Vonn, operată a doua oară la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina

Vonn, în vârstă de 41 de ani, a fost transportată cu elicopterul de la Cortina d'Ampezzo la spitalul Ca'Foncello din oraşul Treviso, după ce încercarea ei îndrăzneaţă de a câştiga medalia de aur la coborâre, în ciuda unei rupturi de ligament la genunchi, s-a încheiat în durere.