Cristi Chivu (45 de ani) și-a construit meticulos cariera de antreonr, cu niște ani petrecuți la Inter Primavera, iar acum culege roadele. Pentru că, după ce a făcut pasul spre Serie A, românul a mers din succes în succes.

Mai întâi, a fost salvarea celor de la Parma de la retrogradare, în campania precedentă. Iar acum Inter e pe val sub comanda românului. Procentajul victoriilor, de 71,7%, spune totul despre cum merge echipa. Pe lângă această statistică trebuie să facem și următoarea precizare: Inter e lider în campionat și calificată în play-off-ul optimilor Champions League. În fine, ultimele 12 partide, în toate competițiile, au furnizat următorul bilanț: 10 victorii, 1 egal, 1 înfrângere.

„Inter e cea mai puternică echipă din Italia“

Pe fondul acestor rezultate, apar tot mai multe voci din Italia, care remarcă munca de calitate a lui Chivu. Ultimul care l-a lăudat pe tehnicianul român e reputatul jurnalist, Giancarlo Padovan. Potrivit Tuttomercatoweb, acesta a catalogat Inter ca fiind cea mai bună echipă din Italia, la ora actuală. Principalul „vinovat“? Românul Cristi Chivu.

„Inter e cea mai puternică echipă, are cel mai bun lot și cea mai lungă serie de victorii. În deplasarea cu Sassuolo, Inter n-a dat niciun semn de slăbiciune. Dimarco a devenit un creator de neoprit cu 11 assist-uri, iar Zielinski e un play-maker de mare calitate. Aici, la ce a ajuns Zielinski, trebuie să-i dăm credit lui Chivu. Merită din plin să amintim de rolul lui în dezvoltarea lui Zielinski. Pentru Inter, urmează meciul cu Juventus de acasă, sâmbătă viitoare. Iar Inter va câștiga din nou. Ceea ce înseamnă că Juve va fi, încă o dată, în pericol de a rata un loc de Champions League, la capătul acestui sezon“, a spus Giancarlo Padovan.