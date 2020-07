VIZIUNE DE SELECTIONER! Sfatul lui Sumudica pentru Mirel Radoi: “Ianis Hagi nu are cum sa joace la nationala!”

Marius Sumudica a vorbit despre romanii care evolueaza in Turcia si i-a dat un sfat lui Radoi.

Barajul Romaniei cu Islanda, pentru calificarea la Euro 2020, devenit acum Euro 2021, se va disputa in data de 8 octombrie. Nu se stie inca modul in care vor evolua lucrurile pana atunci, in contextul pandemiei de coronavirus, insa Marius Sumudica are deja un sfat pentru selectionerul Mirel Radoi.

“Sunt multi jucatori romani pe care i-am dus in Turcia. Sunt Sapunaru, Lung Jr., Tosca, Maxim. Sunt jucatori respectati acolo unde joaca. Lung Jr. este in prezent considerat portarul numarul 1 din Turcia eu cred ca e cel mai bun. E si un baiat deosebit, are un caracter incredibil, nu face probleme. Este iubit, a invatat repede turca si il felicit. Ar trebui ca el sa fie la nationala. Sper sa apere si Tatarusanu, mai ales ca a avut probleme la Lyon unde nu prea a jucat. Asta este problema lui, ca nu are jocuri, iar la nationala nu poti juca fara sa evoluezi la club. Barajul inseamna 90 de minute, nu ai un turneu sa mergi pe mai multe jocuri.

Nici Maxim nu are cum sa nu fie la nationala. A dat 5 goluri si 4 assisturi in 12 meciuri pentru echipa mea, in conditiile in care intalneste exclusiv adversari puternici. Cel mai mic salariu este 500 de mii de euro, iar el reuseste sa faca diferenta aici. Joaca extraordinar, iar clubul nostru este disperat sa-l pastreze, chiar daca mai are un an de contract la Mainz. Se vede ce inseamna Bundesliga, acolo a invatat disciplina", a spus Marius Sumudica la Pro X.

Tehnicianul echipei clasate pe locul 8 in Turcia a vorbit si despre situatia lui Ianis Hagi si a enuntat principiul in baza caruia crede ca ar trebui facuta selectia.

"Nu stau sa ii dau lectii lui Radoi, nu sunt in masura, dar atunci cand joci intr-un campionat puternic din Europa si esti printre putinii jucatori care au realizari trebuie sa joci la nationala. Mai ales ca cei care sunt pe acelasi post cu el nu sunt activi. De exemplu, Ianis Hagi nu joaca in Scotia, pentru ca nu sunt meciuri. La nationala, trebuie sa fie chemati cei mai in forma jucatori, indiferent ca au 37 sau 38 de ani. Sapunaru joaca si el foarte bine. Are oferte sa ramana in Turcia. E un jucator cu personalitate, stie sa stea in teren. La fel si Tosca. De asta ai nevoie si la echipa nationala, sa joace fotbalistii cei mai in forma la momentul respectiv”, a adaugat Sumudica.