Ce crede Lucescu senior despre Ianis Hagi. "E foarte greu pentru el sa creasca cu imaginea pe care o are tatal lui in lumea fotbalului"

Mircea Lucescu a vorbit in exclusivitate la PRO X despre transferul lui Ianis Hagi la Rangers.

Antrenorul roman considera ca transferul lui Ianis in Scotia este un lucru pozitiv, cu toate acestea este constient ca va fi foarte greu sa creasca cu imaginea pe care o are tatal sau in lumea fotbalului.

"Este extrem de talentat, dar e foarte greu pentru el sa creasca cu imaginea pe care o are tatal lui in lumea fotbalului. Hagi e considerat cel mai bun fotbalist pe care l-a avut Romania, datorita rezultatelor sale individuale si cu echipa. A facut foarte bine ca l-a trimis intr-un mediu cum e cel britanic si va trebui sa creasca acum. Trebuie sa aiba ambitia pe care a avut-o tatal sau. Grupul de jucatori este responsabil de rezultatele echipei nationale, dincolo de asta nu poate sa fie un performer. Nu poti sa incaleci un jucator cu responsabilitate", a spus Mircea Lucescu la PRO X.

Ianis Hagi s-a transferat in urma cu cateva saptamani definitiv la Rangers pentru suma de 3,4 milioane de euro.