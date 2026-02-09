România e țara extremelor, de multe ori. Inclusiv la fotbal. Tot ce s-a întâmplat, imediat după derby-ul CFR Cluj – Universitatea Cluj (3-2) de sâmbătă confirmă această realitate.

Imediat după fluierul de final, a fost o bătaie generală pe teren. Cu Andrei Cordea (CFR) și Cristiano Bergodi (U) în prim-plan. Amândoi au călcat în picioare tot ce înseamnă decență și bun simț. Imaginile au arătat cum fotbalistul CFR-ului a înjurat ca la ușa cortului, la adresa italianului, în timp ce Bergodi, cu alura unui om posedat, ca în filmul „Exorcistul“, a sărit la bătaie, precum ultimul golan de pe stradă.

Și, ca acest fiasco să fie complet, a venit Daniel Pancu, un admirator declarat al extremistului cecen Ramzan Kadîrov, și l-a „strivit“ pe Bergodi, făcând referiri la… naționalitatea lui! De parcă are vreo importanță ce scrie pe pașaportul tău, când ai derapaje comportamentale.

Bergodi, acid cu Pancu: „Nu o să mai discut cu el“

În mod cert, când s-a calmat, Bergodi a realizat că a comis-o rău de tot. Și, de aceea, a păstrat tăcerea până a mai trecut nebunia de după derby. Abia astăzi, italianul de 61 de ani a avut o intervenție, la Fanatik, unde a vorbit, în primul rând, despre modul în care Pancu l-a atacat.

„A fost o declarație urâtă, dar nu vreau să intru în discuții cu el. Pentru că ne-am salutat, ne-am pupat, l-am avut și jucător la Rapid în ultimul an din cariera lui. A fost urât din partea lui ce a zis despre mine și nu mai discut cu el. Nu vreau să intru în polemică cu el, dar mi s-a părut deplasat să spună așa despre un anternor. Știe stima pe care o aveam pentru el când era antrenor la U21, l-am vizitat, el știe prea bine relația pe care o aveam. Mi s-a părut incredibil ce a putut spune despre mine. Dar, asta e. Nu îi doresc răul. El e un antrenor tânăr. Are puține prezențe pe bancă. El, probabil, va fi un antrenor foarte bun. Dar tu să profiți imediat de o problemă, ca să ieși în evidență? Mi s-a părut o declarație urâtă despre un antrenor străin. Eu oricum sunt 50 la sută român. Sunt aici de 20 de ani. Cred că m-am comportat mereu bine. Am și primit o grămadă de mesaje de la jucătorii mei, care sunt alături de mine. Dar, ce să faci? Mass-media interpretează, uneori poate și greșit“, a comentat Bergodi.