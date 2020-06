Dezvaluire SOC a lui Ianis Hagi! Mijlocasul roman a anuntat cand poate atinge succesul: "Cred ca la varsta aia ajungi la varf!" 

Mijlocasul roman a uimit cu ultima declaratie facuta in presa din Scotia.

Ianis Hagi (21 ani) a acordat recent un interviu pentru The Scotsman in care a vorbit despre viitorul sau, dar si despre meciul pe care viseaza sa il joace, insa nu a apucat din cauza pandemiei.

Intrebat cand simte ca va atinge varful de forma, tanarul jucator a oferit un raspuns care a uimit.

"Sunt inca tanar si la inceputul carierei, mai am multe lucruri de invatat. Inca am slabiciuni la care trebuie sa lucrez. Am senzatia ca poti ajungi un jucator mare sau sa ajungi in varf de forma in jurul varstei de 32 de ani, iar pana atunci am multa munca de facut. Sunt focusat sa devin mai bun cu fiecare zi!", a declarat Ianis Hagi potrivit The Scotsman.

Declaratia lui Ianis vine inspirata de cariera tatalui sau, care a cucerit cele mai importante trofee ale carierei sale la 35 de ani, alaturi de Galatasaray, Cupa UEFA si Supercupa Europei.

"Eram nerabdator sa joc meciul cu Celtic, insa din pacate nu s-a intamplat. Logic, ma gandeam la meci la momentul cand vom juca cu ei. Este unul dintre cele mai mari derby-uri din lume, cine nu ar vrea sa joace intr-un astfel de meci? Abia astept, nu doar meciul ala ci sa joac in continuare la acest club", a spus Ianis.