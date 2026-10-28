Eric Porstner, omul nostru din 2.Bundesliga

După ce a pierdut fotbaliști valoroși, precum Flavius Daniliuc, Karim Adeyemi, Ajdin Hrustic, Raul Florucz și Daniel Boloca, FRF pare să-și fi învățat lecția. Federația a înființat departamente de scouting pentru diasporă, a trimis scouteri și a organizat mai multe selecții naționale și externe, iar numărul fotbaliștilor avuți în vedere este de ordinul miilor. Așa au fost atrași către loturile naționale tineri născuți și/sau formați în străinătate, precum Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Tony Strata, Bogdan Racovițan, Kevin Ciubotaru, Matteo Duțu, Darius Fălcușan, Lorenzo Biliboc, Robert Jălade, Ianis Tarbă, Răzvan Farcaș, Alex Urcan, Fabio Bădărău, Davide Moisa, Bogdan Ungureanu, Matei Ceuca, Christian Vechiu, Raul Avram, Raul Vereș, Alin Gera, Ștefan Amarandei, Robert Drăghici, Eduard Cotor Mihai Boșneag, Andrei Roateș, Mario David sau Fernando Pellegrini.

Un nume de luat în seamă este și Eric Porstner, jucător care a devenit titular în flancul stâng al apărării la FC Nurnberg, echipă cu mari șanse să revină în Bundesliga, la finalul acestui sezon. Bavarezii sunt antrenați de fostul mare atacant german Miroslav Klose, ocupă locul secund în clasamentul din 2.Bundesliga, iar din lot mai fac parte internaționalii Adam Markhiyev (Finlanda), Styopa Mkrtchyan (Armenia), Mikayil Faye (Senegal) și Mohamed Ali Zoma (Italia), dar și experimentații Christian Mathenia, William Boving, Sigurd Hauso Haugen, Finn Ole Becker, Adriano Grimaldi și Giannis Masouras.

Porstner este doar unul dintre mulți jucători cu origini românești din Germania

Eric Porstner (19 ani / 187 cm) este născut la Nuremberg din tată german și mamă româncă. A fost junior la echipele SC Eltersdorf (2011-2014), Greuther Furth (2014-2018) și 1.FC Nurnberg (2018-2025). La nivel de seniori a evoluat pentru 1.FC Nurnberg II (2025-2026 / Regionalliga Bayern) și 1.FC Nurnberg (2025-prezent / 2. Bundesliga). Acesta poate juca ca fundaș stânga, mijlocaș stânga și fundaș central și este cotat la 1.5 milioane de euro. El are două meciuri pentru naționala U20 a Germaniei, iar în acest sezon a strâns 10 meciuri și 897 de minute jucate.

În Germania mai evoluează mai mulți jucători promițători cu origini românești, printre care Dennis Seimen (VfB Stuttgart), David Podar-Știube (FC Bayern Munich U19), Rareș Silitră (Borussia Monchengladbach U19), Matei Pădure (VfL Wolfsburg U17), David Creța (TSG 1899 Hoffenheim U19), Vlad Petreanu (TSG 1899 Hoffenheim U17), Robert Drăghici (FC Augsburg U19), Emanuel Marincău (1.FSV Mainz 05 II), Denis Miu (Hannover 96 U19), Oleg Skakun (1.FC Kaiserslautern II), Raul Marița (SpVgg Greuther Furth II), Denis Tripon (FC 08 Homburg U19), Eduard Cotor (TuS Bersenbruck), Andrei Zavate (SV Schalchen), Raul Gogonea (FC Teningen), Alexandru Hîrtopeanu (RW Oberhausen U19), Patrick Bercea (FSV Frankfurt U19) și Nichita Cucuruz (1.FC Kaiserslautern U19).

Foto - Getty Images, 1.FC Nurnberg (FB)