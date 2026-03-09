Hertha a câștigat meciul cu scorul de 2-1

Meciul dintre SC Preussen Munster și Hertha Berlin, din a doua divizie germană, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 1-2. După acest rezultat, berlinezii ocupă locul al șaselea în clasament, la opt puncte de Darmstadt, echipă aflată pe loc de promovarea directă în Bundesliga, iar "Vulturii" rămân pe poziția a 14-a, cu un singur punct mai mult decât Holstein Kiel, ocupanta locului al 17-lea, care duce direct în 3.Liga.

Întâlnirea a oferit unul dintre momentele controversate ale acestui sezon de 2.Bundeliga. În minutele de prelungire ale primei reprize, fundașul Niko Koulis l-a faultat în careu pe Michael Cuisance, mijlocașul oaspeților. Inițial, centralul Felix Bickel nu a acordat penalty și a cerut colegilor din camera VAR să îi ofere imaginile edificatoare pe ecranul de pe marginea terenului.

Vinovatul pentru sabotaj ar fi un ultras la lui Munster

Însă ecranul a rămas negru, faza fiind judecată de Katrin Rafalski, arbitru din camera VAR, care a considerat incidentul ca fiind fault. Conform analizei ulterioare a clubului din Munster, un spectator cu cagulă a intrat ilegal pe teren și a deconectat echipamentul, făcându-l indisponibil pentru ca arbitrul să analizeze fazele pe teren.

Deși nu se știe identitatea acestuia, SC Preussen Munster a transmis că va face tot posibilul pentru a-l identifica pe vinovat și a-l trage la răspundere. Primele verificări sugerează că acesta este unul dintre ultrașii echipei din Renania de Nord-Westfalia, pentru că un banner afișat ulterior incidentului de galerie transmitea "Deconectați VAR-ul". Acest mesaj a fost afișat pe mai multe arene din Europa, ca un protest al fanilor față de implimentarea tehnologiei video în fotbal, dar fără să se constate arbitraje de o calitate mai bună.