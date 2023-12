Meciul dintre St. Pauli și Hamburger SV din etapa cu numărul 15 din 2.Bundesliga a adus cel mai nebun autogol al acestui an, chiar cu o lună înainte de final. Scorul a fost deschis de gazde, prin Irvine, în minutul 15.

Avantajul gazdelor s-a dublat în minutul 27, când Heuer Fernandes a reușit autogolul istoric. Jucătorii lui Hamburger aveau posesia în propriul careu, iar portarul s-a dus spre a doua bară. Un coechipier a trimis spre goalkeeper, pe jos, încet, iar acesta s-a pregătit să degajeze cu efect, fără să realizeze gafa pe care urmează să o comită.

Fernandes a lovit greșit mingea și a trimis în forță în plasa de sus a porții din nici un metru.

The wildest own goal of all time in the St.Pauli game ???????? pic.twitter.com/Dx31GCmNSu