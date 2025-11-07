La finalul partidei de pe St. Jakob Park, Flavius Daniliuc, fundașul austriac cu origini române al lui Basel, a avut un discurs surprinzător la adresa echipei lui Elias Charalambous, mărturisind că se aștepta la o misiune mult mai ușoară după eliminarea lui Târnovanu.



"Nu mă așteptam să fie așa greu"



Deși FCSB a rămas în 10 oameni încă din minutul 12, Daniliuc a fost uimit de spiritul de luptă arătat de "roș-albaștri", recunoscând că echipa sa a fost luată prin surprindere de determinarea românilor.



"A fost o partidă foarte grea, chiar dacă ei au avut zece oameni. Nu m-am aşteptat să fie aşa greu. Totuşi, am încheiat bine, am avut şi noroc cu acel cartonaş roşu şi cu penalty-ul pe care l-am primit



Echipa Steaua (n.r. FCSB) a luptat şi a arătat calităţile pe care le are. S-a simţit puţin diferenţa de nivel, dar noi am ştiut că echipa asta luptă mult. Au ceva în ei ce, poate, în Elveţia nu găseşti. Şi s-a văzut şi în zece oameni. Nu numai eu, dar şi echipa a fost surprinsă de cât de mult a luptat echipa", a spus Daniliuc, potrivit Orangesport.



Meciul a avut și o încărcătură emoțională pentru jucătorul lui Basel, care a jucat în premieră contra unei echipe din România, sub privirile întregii sale familii, prezentă în tribune.



"Sigur că am simţit ceva special. Am şi vorbit cu câţiva jucători, e limba mea, e ţara mea, ce să zic... După aceea am văzut şi familia în tribună, m-am uitat la ei de trei-patru ori", a mărturisit Daniliuc.



Întrebat dacă ia în calcul un transfer în campionatul României, Daniliuc nu a exclus varianta: "Într-un viitor, de ce nu? N-aş spune niciodată 'nu'. Cine ştie ce se poate întâmpla".



FC Basel s-a impus cu 3-1, prin golurile marcate de Xherdan Shaqiri (minutele 18, din penalty, și 73) și Ibrahim Salah (minutul 88). Golul de onoare al FCSB-ului, care a rămas cu 3 puncte în grupă, a fost reușit de Darius Olaru (minutul 57).

