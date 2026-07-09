Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Campionul și golgheterul din Liga 1 s-a transferat în străinătate! Anunțul a fost făcut chiar de FRF

Miroslav Klose, care a văzut cum Lionel Messi i-a detronat recordul de goluri marcate la Campionatele Mondiale, în cadrul ediției curente din SUA, Canada și Mexic, a purtat o conversație telefonică cu argentinianul.

Miroslav Klose, dialog cu Lionel Messi

Într-o emisiune dedicată clubului FC Nürnberg (divizia a doua germană), pe care îl antrenează de doi ani, fostul atacant (în vârstă de 48 de ani) a declarat că a vorbit la telefon cu Lionel Messi la începutul Cupei Mondiale, după ce argentinianul i-a egalat recordul de goluri marcate în competiţie.

„Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, a fost coechipierul meu la Lazio Roma (între 2011 şi 2013)”, a explicat jucătorul care a evoluat şi la Kaiserslautern, Werder Bremen şi Bayern München.

Klose: „A fost foarte emoţionant”

„Suntem încă în contact regulat. El a organizat o convorbire telefonică între Messi şi mine, a fost foarte emoţionant. Desigur, ne-am întâlnit din când în când pe teren, iar relaţia a fost întotdeauna plăcută şi plină de respect. Dar acea convorbire telefonică a fost prima ocazie în care am discutat atât de îndelung în afara acestor întâlniri”, a spus Klose, citat de news.ro.

Cel mai bun marcator al echipei naţionale a Germaniei (71 de goluri), fan declarat al lui Lionel Messi, a transmis faptul că Messi „mi-a spus că îmi va trimite un tricou cu autograf”.

Lionel Messi a egalat recordul de 16 goluri la CM al lui Klose cu un hat-trick împotriva Algeriei în meciul său de deschidere al ediției din 2026 (3-0), înainte de a-l depăși cu o dublă împotriva Austriei (2-0). Jucătorul în vârstă de 39 de ani a ajuns acum la 21 de goluri după victoria din optimile de finală împotriva Egiptului (3-2).