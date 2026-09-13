Darius Olaru, din nou rezervă la Union SG. Un alt român a strălucit cu o „dublă”

Transferat în această vară pentru 3 milioane de euro, Darius Olaru a început promițător sezonul la Union Saint-Gilloise, fiind titular în Supercupa Belgiei și în preliminariile Champions League. Situația s-a schimbat radical în campionat, unde fotbalistul român a bifat doar 65 de minute în primele șase etape. Sâmbătă, în victoria cu 5-0 obținută pe teren propriu în fața celor de la Lommel, Olaru a fost din nou rezervă neutilizată.
În timp ce Olaru întâmpină dificultăți în a se impune, un alt român face senzație pentru Union SG. În confruntarea cu Lommel, Raul Florucz a fost introdus pe teren în minutul 77 și a reușit o „dublă” spectaculoasă pe final de partidă. Fotbalistul a marcat în minutele 88 și 90+2, stabilind scorul final și obținând titlul de cel mai bun jucător al meciului.
Cine îl blochează pe Olaru
Locul lui Darius Olaru în primul „11” gândit de antrenorul David Hubert este ocupat în prezent de Besfort Zeneli, care a fost titular și în ultima etapă. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 23 de ani a fost adus pentru 3,4 milioane de euro de la Elfsborg. Zeneli, evaluat la 6 milioane de euro față de cota de 4,5 milioane a lui Olaru, a deschis scorul în minutul 3 al partidei cu Lommel.
Interesant este că cei doi coechipieri s-ar putea înfrunta în curând la nivel internațional. Jucătorul de origine kosovară a ales să reprezinte naționala Suediei, pentru care a debutat la seniori în primăvara anului 2025 și a evoluat inclusiv la Campionatul Mondial. Dacă va fi păstrat în lotul final pentru meciurile din Nations League, Olaru îl va avea ca adversar direct pe Zeneli în partidele programate pe 25 septembrie la Stockholm și pe 5 octombrie la București.