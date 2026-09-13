Darius Olaru, din nou rezervă la Union SG. Un alt român a strălucit cu o „dublă”

Transferat în această vară pentru 3 milioane de euro, Darius Olaru a început promițător sezonul la Union Saint-Gilloise, fiind titular în Supercupa Belgiei și în preliminariile Champions League. Situația s-a schimbat radical în campionat, unde fotbalistul român a bifat doar 65 de minute în primele șase etape. Sâmbătă, în victoria cu 5-0 obținută pe teren propriu în fața celor de la Lommel, Olaru a fost din nou rezervă neutilizată.

În timp ce Olaru întâmpină dificultăți în a se impune, un alt român face senzație pentru Union SG. În confruntarea cu Lommel, Raul Florucz a fost introdus pe teren în minutul 77 și a reușit o „dublă” spectaculoasă pe final de partidă. Fotbalistul a marcat în minutele 88 și 90+2, stabilind scorul final și obținând titlul de cel mai bun jucător al meciului.