"Am vandut apartamentul ca sa achit telefonul!" Dezvaluirile INCREDIBILE ale Anamariei Prodan! Cel mai dificil moment prin care a trecut impresarul in tinerete

Anamaria Prodan Reghecampf (48 ani) a vorbit despre cele mai dificile momente din tineretea ei.

Impresarul a dezvaluit problemele prin care a trecut in tinerete din cauza pasiunii pentru jocurile de noroc. Mai mult decat atat, Anamaria a marturisit ca a ajuns chiar sa isi vanda apartamentul ca sa isi poata plati facturile la telefon.

"Nu am fost niciodata dependenta de nimic. mi-au placut foarte mult jocurile de noroc. Mi-a placut viata de noapte, mi-a placut sa merg la casino, aveam foarte multi bani si puteam sa joc cat voiam eu si nu ceream nimic nimanui.

Din cauza anturajului am ajuns la casino, atunci mi-am pierdut si casa. Am vandut apartamentul ca sa achit telefonul, vorbeam la telefon foarte mult si pe vremea aia era un lux. Am pierdut foarte multi bani, insa atunci cand a fost foarte greu, maica-mea a fost atat de inteligenta incat mi-a zis: 'Ok, ti-ai pierdut apartamentul? Stai pe strada sau stai la mine in casa, dar dupa regulile mele. Ai pierdut toti banii la casino? Ghinion. Mananci la mine, dar mananci ce-ti dau eu'.

Mi-am dat seama ca mi-am pierdut nu doar banii, dar mi-am pierdut si independenta si respectul de sine si respectul familiei. Atunci a fost momentul in care am zis ok, bine, am incheiat si capitolul asta din viata mea", a spus Anamaria Prodan Reghecampf pentru Kanal D.