Stanciu, devastat dupa meciurile nationalei si ratarea calificarii in grupele Champions League: "Nu m-am simtit deloc bine!" 

Nicolae Stanciu (27 ani) a vorbit despre perioada mai putin placuta din cariera prin care a trecut.

Mijlocasul Slaviei Praga a dezvaluit intr-un interviu dat in presa din Cehia ca a fost extrem de afectat in toamna, cand a ratat calificarea la Euro cu nationala, dar si calificarea in grupele Champions League, ambele intr-o saptamana.

Stanciu a recunoscut ca a trecut prin momente extrem de dificile dupa acea perioada, insa ramane in continuare unul dintre jucatorii de baza din echipa Slaviei. Mijlocasul ofensiv are 4 goluri si 4 pase de gol in 18 meciuri jucate in acest sezon, ultima reusita fiind chiar in ultimul meci al anului, impotriva lui Plzen.

"Dupa ce ne-a eliminat Midtylland din Champions League si am ratat calificarea la Euro 2020 in aceeasi saptamana, nu m-am simtit deloc bine! Nici nu am fost in forma. Insa, incerc sa imi ajut echipa de fiecare data cand intru pe teren. Oamenii se asteapta sa marchez in fiecare meci, insa, din pacate nu este posibil", a spus Stanciu pentru eFotbal.cz.