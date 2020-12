Controversa URIASA in Brazilia legata de mega petrecerea organizata de Neymar de Revelion! Cate persoane vor participa si ce i se reproseaza vedetei lui PSG

Starul lui Paris Saint-Germain va organiza o petrecere cu 150 de invitati de Anul Nou.

Neymar este foarte criticat in Brazilia din cauza acestei decizii, in contextul in care tara sa se confrunta cu probleme uriase din cauza pandemiei de COVID-19.

Brazilia este a doua cea mai lovita tara de pandemia de coronavirus dupa Statele Unite, inregistrand mai mult de 190 000 de decese in acest an.

Fotbalistul de 28 de ani a declarat pentru O Globo ca a construit un spatiu protejat fonic in resedinta sa din Mangaratiba pentru aceasta petrecere.

Cu toate acestea insa, avocatii lui Neymar au negat potrivit jurnalistilor de la CNN Brazilia ca aceasta petrecere ar avea loc in cele din urma.

Acestia au declarat pentru AFP ca: "Aceasta petrecere nu are nimic de a face cu Neymar, ci tine doar de firma care o organizeaza.

Nu avem nicio informatie legata de un asemenea eveniment".

Insa firma care s-ar ocupa de acest eveniment, Agencia Fabrica, a anuntat ca petrecerea va avea loc, dar au negat informatiile conform carora 500 de oameni ar urma sa participe.

Reprezentantii agentiei au adaugat si ca se vor lua masuri stricte de protectie pentru a preveni raspandirea virusului.

Intr-un comunicat facut public de jurnalistii de la Goal, se arata ca: "Agentia Fabrica doreste sa clarifice ca este organizatoarea evenimentului care va avea loc in noaptea de Anul Nou in regiunea Costa Verde, din statul Rio de Janeiro, la care vor participa aproximativ 150 de persoane.

Evenimentul se va desfasura in acord cu toate standardele sanitare impuse de autoritati.

Compania doreste de asemenea sa clarifice ca acest eveniment privat, cu acces exclusiv pentru invitati si fara punere in vanzare de bilete, va avea loc cu toate aprobarile de la organismele competente necesare".