Nicolae Stanciu, campion in Cehia! Slavia Praga a castigat titlul dupa victoria cu Plzen

Slavia Praga s-a impus cu 1-0 in derby-ul cu Plzen.

Slavia Praga este campioana Cehiei in urma victoriei cu Plzen din aceasta seara! Echipa lui Stanciu si-a aparat titlul castigat in urma cu un an.

Cu doar 3 etape din playoff ramase, Slavia este la 9 puncte de Plzen, ocupanta locului secund. Petr Sevcik a inscris singurul gol al meciului pentru Slavia, in minutul 69.

Nicolae Stanciu a fost schimbat in minutul 88 al partidei, dupa inca un meci reusit.

