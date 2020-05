Nicolae Stanciu a impresionat staff-ul echipei nationale: "Vom incerca sa-i punem cat mai bine in valoare calitatile!"

Secundul lui Mirel Radoi a ramas impresionat de prestatiile lui Nicolae Stanciu din ultimele doua partide de campionat.

Mijlocasul roman este in forma mare, el reusind 3 pase de gol si un gol in ultimele doua victorii ale Slaviei din campionatul ceh.

Nicolae Dica considera ca Romania are multi jucatori valorosi la mijlocul terenului si ca principala provocare a staff-ului va fi cum ii va folosi pe toti in meciurile nationalei.

"Lui Stanciu i-a dat incredere foarte mare antrenorul si el se pune in slujba echipei, coboara in zona mijlcasilor centrali defensivi, ia mingi. Isi face si treaba defensiv. Noi vom incerca la nationala sa-i punem in valoare cat mai bine calitatile. Avem un Stanciu, un Ianis, un Budescu, un Nistor, toti pe aceeasi pozitie. Trebuie sa ne gandim cum putem face sa folosim cat mai multi dintre acesti fotbalisti", a declarat fostul jucator al Stelei pentru TelekomSport.

In acest sezon, Stanciu a jucat 31 de partide in tricoul Slaviei Praga. Mijlocasul roman a reusit sa inscrie 3 goluri si a oferit 8 pase dicisive.