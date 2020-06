FA-BU-LOS! Pasa MAGICA de gol pentru Stanciu!!! Assist in stilul MINUNAT al lui Pirlo! Ce a putut sa faca in meciul Slaviei

Nicolae Stanciu e cel mai in forma jucator de la Slavia!

Echipa din Praga isi continua dominatia categorica in Cehia! Are 9 puncte peste Plzen dupa victoria cu 3-1 de azi, contra lui Ostrava. Slavia are un meci mai mult jucat decat rivala ei. Pana la finalul campionatului din Cehia mai sunt 4 etape.



Stanciu a oferit un assist minunat pentru golul de 2-0 al meciului, marcat de Boril in minutul 43. Romanul a trimis fantastic, in stilul lui Pirlo, din prima, peste toata apararea adversa si l-a gasit singur in careu pe Boril.