După experiența neplăcută de la Genoa, Nicolae Stanciu a revenit în China, unde a devenit cel mai important jucător al celor de la Dalian Yingbo. Are 11 goluri, 4 pase decisive, este păstrat de Gică Hagi în circuitul naționalei României și se pregătește de finalul sezonului la echipa de club.

Dan Petrescu îl sfătuiește pe Nicolae Stanciu să revină în România

Din iarnă, după ce se încheie stagiunea din China, Nicolae Stanciu este așteptat în Superliga. Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a confirmat că negocierile cu mijlocașul au avansat, în timp ce Mihai Stoica a anunțat că și FCSB îl așteaptă pe căpitanul României.

Indiferent de echipa din Superliga pe care o va alege, Dan Petrescu este de părere că Nicolae Stanciu ar lua decizia corectă dacă s-ar întoarce în România.

"E mai bine pentru el în România. Are și el o vârstă. Nu sunt bune drumurile astea până în China. Dacă se întoarce, așa cum am înțeles, cred că ar fi bine și pentru el, și pentru echipa națională", a spus Dan Petrescu, într-un interviu pentru PRO TV.

Aflat acum în cantonamentul naționalei României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, Nicolae Stanciu mai are de jucat patru etape în campionatul Chinei, până pe 8 noiembrie. Dalian Yingbo ocupă acum locul 2, cu 40 de puncte, 12 sub liderul Chengdu Rongcheng.

Echipa lui Stanciu este calificată și în semifinalele Cupei Chinei, unde va înfrunta Yunnan Yukun, pe 22 noiembrie.