După experiența neplăcută de la Genoa, Nicolae Stanciu a revenit în China, unde a devenit cel mai important jucător al celor de la Dalian Yingbo. Are 11 goluri, 4 pase decisive, este păstrat de Gică Hagi în circuitul naționalei României și se pregătește de finalul sezonului la echipa de club.
Dan Petrescu îl sfătuiește pe Nicolae Stanciu să revină în România
Din iarnă, după ce se încheie stagiunea din China, Nicolae Stanciu este așteptat în Superliga. Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a confirmat că negocierile cu mijlocașul au avansat, în timp ce Mihai Stoica a anunțat că și FCSB îl așteaptă pe căpitanul României.
Indiferent de echipa din Superliga pe care o va alege, Dan Petrescu este de părere că Nicolae Stanciu ar lua decizia corectă dacă s-ar întoarce în România.
"E mai bine pentru el în România. Are și el o vârstă. Nu sunt bune drumurile astea până în China. Dacă se întoarce, așa cum am înțeles, cred că ar fi bine și pentru el, și pentru echipa națională", a spus Dan Petrescu, într-un interviu pentru PRO TV.
Aflat acum în cantonamentul naționalei României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, Nicolae Stanciu mai are de jucat patru etape în campionatul Chinei, până pe 8 noiembrie. Dalian Yingbo ocupă acum locul 2, cu 40 de puncte, 12 sub liderul Chengdu Rongcheng.
Echipa lui Stanciu este calificată și în semifinalele Cupei Chinei, unde va înfrunta Yunnan Yukun, pe 22 noiembrie.
Radu Constantea: „Discuțiile au avansat”
Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a confirmat pentru PRO TV și Sport.ro că discuțiile cu Stanciu au avansat. U Cluj negociază în paralel și pentru Andrei Burcă, fundașul care are, la rândul său, contract în China.
„Cu Stanciu, discuțiile au avansat mai mult în ultima perioadă, dar încă nu e nimic concretizat. Este un jucător pe care orice club din România și-l dorește, dar trebuie să ținem cont și de situația lui, să vedem ce discuții va avea cu clubul din China. În varianta în care se va întoarce în România, cu siguranță suntem o opțiune de luat în considerare.
Este un jucător extrem de important pentru orice echipă care evoluează în România. Avem anumite discuții cu el, anumite argumente și vom încerca să îl convingem.
Andrei Burcă, la fel, este un jucător interesant, avem discuții, are contract în China și alte oferte vor mai veni în perioada următoare. Dacă ia în considerare oferta noastră, suntem pregătiți”, a spus Radu Constantea pentru PRO TV și Sport.ro.
Și FCSB îl vrea pe Stanciu: "Am discutat cu el"
Dat ca și semnat la formația din Ardeal, Nicolae Stanciu ar putea ajunge la... FCSB! Mihai Stoica a dezvăluit că formația patronată de Gigi Becali este „foarte interesată” de serviciile mijlocașului.
Oficialul FCSB nu a dorit să ofere mai multe detalii despre posibila mutare, susținând faptul că dorește finalizarea campionatului din China. Totuși, Mihai Stoica a ținut să amintească de cifrele foarte bune ale lui Nicolae Stanciu.
„(n.r. Vi-l doriți pe Stanciu?) Foarte tare! Am discutat cu el, sunt discuții private. Eu cred că n-are niciun sens să vorbim acum, să așteptăm să se termine campionatul în China. În noiembrie se termină.
Mi l-aș dori foarte mult, nu e vorba de optimism, decizia îi aparține. Nu cred că se pune problema la Nicu salariul din China, stă bine din punctul ăsta de vedere. Chinezii sunt în stare să-i dea salariul de trei ori pe care îl are acum.
Are cifre foarte bune, românii au cele mai bune cifre. N-a semnat U Cluj. Cu Andrei Burcă nu a fost nicio discuție”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.