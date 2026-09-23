Edi Iordănescu a vorbit pentru PRO TV și Sport.ro despre relația pe care o are în prezent cu Gigi Becali și despre posibilitatea unei reveniri la FCSB.

Edi Iordănescu: „A fost, cred că, o glumă mai mult decât orice”

Numele lui Iordănescu a fost vehiculat pentru banca echipei în această perioadă, după despărțirea de Marius Baciu. Tehnicianul în vârstă de 48 de ani spune însă că nu a existat o discuție serioasă pentru întoarcerea la FCSB.

„A fost, cred că, o glumă mai mult decât orice. Nu am avut o ofertă concretă de a reveni la FCSB. E un istoric, s-au întâmplat niște lucruri. Fiecare, pe banii lui, are dreptul să decidă ce vrea să facă, dar, în același timp, și eu decid așa cum vreau să îmi fac meseria”, a spus Edi Iordănescu pentru PRO TV și Sport.ro.

Iordănescu a pregătit FCSB în 2021 și a avut un bilanț bun în campionată, cu șapte victorii, două remize și o înfrângere în primele 10 partide. Totuși, colaborarea cu Gigi Becali s-a încheiat după doar 12 meciuri, iar despărțirea a fost una tensionată.

În prezent, din informațiile obținute de site-ul nostru, Edi Iordănescu ar negocia cu formații din zona arabă. Rămâne de văzut dacă următorul său proiect va veni din această zonă.