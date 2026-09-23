Delegare cu ghinion? Ce arbitru a trimis UEFA la Suedia - România, în Liga Națiunilor

Delegare cu ghinion? Ce arbitru a trimis UEFA la Suedia - România, în Liga Națiunilor Nationala
SPORT.RO
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Suedia - România se joacă vineri, de la ora 21:45, la Solna, în prima rundă din noua ediție a Ligii Națiunilor. UEFA a anunțat miercuri brigada de arbitri care va conduce partida.

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Din articol

Cehul Ondrej Berka, arbitrul care va conduce Suedia - România

Arbitrul ceh Ondrej Berka (38 de ani) va conduce de la centru partida dintre Suedia și România. La cele două linii va fi ajutat de conaționalii Matej Vilcek și Kamil Hajek, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Ondrej Pechanec. În camera VAR se vor afla italianul Michael Fabbri și cehul Karel Roucek.

Ondrej Berka, arbitru FIFA din 2021, a mai arbitrat o singură dată naționala României, chiar în acest an. Cu el la centru, tricolorii pierdeau amicalul cu Slovacia (0-2), din martie, când pe banca noastră se află Ionel Gane.

La nivelul echipelor de club, Berka le-a purtat mai mult noroc românilor. Cehul a condus două partide ale Universității Craiova în cupele europene: 3-0 contra lui KF Vllaznia, în 2022, și 1-1 împotriva lui KuPS, luna trecută.

În acest sezon, UEFA l-a trimis deja pe Ondrej Berka la un meci din faza principală a Europa League, Lillestrom - Torrense 1-2, pe 17 septembrie.

Cum arată lotul României pentru meciurile cu Suedia, Bosnia și Polonia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2)
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