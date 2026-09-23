Delegare cu ghinion? Ce arbitru a trimis UEFA la Suedia - România, în Liga Națiunilor

Cehul Ondrej Berka, arbitrul care va conduce Suedia - România

Arbitrul ceh Ondrej Berka (38 de ani) va conduce de la centru partida dintre Suedia și România. La cele două linii va fi ajutat de conaționalii Matej Vilcek și Kamil Hajek, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Ondrej Pechanec. În camera VAR se vor afla italianul Michael Fabbri și cehul Karel Roucek.

Ondrej Berka, arbitru FIFA din 2021, a mai arbitrat o singură dată naționala României, chiar în acest an. Cu el la centru, tricolorii pierdeau amicalul cu Slovacia (0-2), din martie, când pe banca noastră se află Ionel Gane.