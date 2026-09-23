Mihai Pintilii a demisionat de la Levadiakos

Aventura lui Mihai Pintilii în Grecia a durat puțin peste două luni. Instalat în iulie alături de Elias Charalambous, fostul mijlocaș a decis să demisioneze de la Levadiakos "din motive personale".

"Din motive personale, am decis sa nu mai continui la Levadiakos. Am vorbit deja cu Elias", a spus Mihai Pintilii, pentru Orange Sport.

Rămâne de văzut dacă Pintilii s-ar putea întoarce la FCSB, clubul la care a petrecut ani buni în staff după încheierea carierei de jucător. Laurențiu Reghecampf este așteptat să conducă joi primul antrenament.