NEWS ALERT Mihai Pintilii, OUT de la Levadiakos: "Am vorbit cu Elias Charalambous"

Mihai Pintilii, OUT de la Levadiakos: &quot;Am vorbit cu Elias Charalambous&quot; Superliga
SPORT.RO
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Mihai Pintilii (41 de ani) a decis să demisioneze de la Levadiakos, acolo unde îndeplinea rolul de antrenor secund în staff-ul lui Elias Charalambous.

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Mihai Pintilii a demisionat de la Levadiakos

Aventura lui Mihai Pintilii în Grecia a durat puțin peste două luni. Instalat în iulie alături de Elias Charalambous, fostul mijlocaș a decis să demisioneze de la Levadiakos "din motive personale".

"Din motive personale, am decis sa nu mai continui la Levadiakos. Am vorbit deja cu Elias", a spus Mihai Pintilii, pentru Orange Sport.

Rămâne de văzut dacă Pintilii s-ar putea întoarce la FCSB, clubul la care a petrecut ani buni în staff după încheierea carierei de jucător. Laurențiu Reghecampf este așteptat să conducă joi primul antrenament.

Vestea vine după un start dezastruos de sezon pentru Levadiakos. Formația greacă a părăsit Cupa după un eșec la masa verde, iar ulterior a adunat patru înfrângeri și o remiză în primele cinci etape din campionat. Echipa lui Elias Charalambous este ultima din Super League, cu un singur punct și niciun gol marcat.

Pe lângă Mihai Pintilii, la Levadiakos au mai ajuns trei români în această vară - Alexandru Pantea și Octavian Popescu, împrumutați de la FCSB, și Adrian Șut, împrumutat de la Al Ain.

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