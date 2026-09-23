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FRF anunță pe site-ul oficial că Alina Peșu va arbitra una dintre semifinalele Mondialului U20 feminin.

Mai mult, din brigada pentru meciul Italia – Spania mai face parte o reprezentantă a României, Daniela Constantinescu, care va fi arbitru asistent.

Semifinala se joacă astăzi, 23 septembrie, de la ora locală 15:00, la Łódź.

La acest turneu final găzduit de Polonia, Alina Peșu a mai arbitrat alte două partide din faza grupelor, Ghana – Coreea de Sud 3-1 și Nigeria – Noua Caledonie 10-1.

În cealaltă semifinală se vor întâlni Coreea de Nord și Columbia. Finalada este programată în 27 septembrie, la Łódź.

Cătălina Nan, delegată în UEFA Women’s Champions League la meciul Barcelonei

Tot astăzi, arbitrajul românesc va fi reprezentat în UEFA Women’s Champions League, la partida dintre FC Barcelona și Paris FC, prin arbitrul asistent Cătălina Nan.

Meciul este programat de la ora 22:00, pe Estadi Johan Cruyff din Sant Joan Despi.

Cătălina Nan va îndeplini rolul de arbitru asistent 1, informează FRF pe site-ul oficial.