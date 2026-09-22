FCSB jubilează nu doar după numirea lui Laurențiu Reghecampf în rolul de antrenor principal, ci și datorită unei reveniri importante în vestiar!

Fundașul Mihai Popescu se simte din ce în ce mai bine și se va întoarce curând pe teren. Popescu va începe să se antreneze cu restul echipei după pauza competițională pentru meciurile echipei naționale.

FCSB: Mihai Popescu revine la programul normal

Apărătorul, cu rol important în centrul defensivei FCSB, s-a accidentat chiar înainte de startul noului sezon de Superliga României, iar verdictul medicilor nu era deloc unul pozitiv. Fundașul central s-a confruntat cu probleme la ligamente și făcea infiltrații.

Însă, acum, revenirea lui Mihai Popescu se va produce cât mai curând posibil, după cum a declarat Gigi Becali.

”Revine și Popescu”, a spus, scurt, omul de afaceri într-o intervenție la Digi Sport.

FCSB: Mihai Popescu, accidentări după accidentări în ultima perioadă

Fundașul central a revenit după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și a stat departe de gazon o perioadă lungă. Mai exact, Mihai Popescu a revenit pe finalul sezonului trecut, dar a avut din nou probleme după meciul amical al naționalei României cu Țara Galilor și a fost suspect de recidivă a accidentări de la nivelul ligamentelor încrucișate, astfel că nu a jucat încă în noul sezon în tricoul lui FCSB.

Ultimul meci jucat de Mihai Popescu în tricoul FCSB datează din mai 2026, din returul barajului pentru Conference League, de la finalul campionatului precedent. Au trecut, așadar, patru luni de când nu a mai îmbrăcat tricoul bucureștenilor.