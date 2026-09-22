Laurențiu Reghecampf (51 de ani) ar urma să revină în România din Tunisia miercuri sau joi, așa cum a anunțat Gigi Becali, și va avea mai bine de două săptămâni la dispoziție pentru a lucra cu noii săi elevi, cât timp campionatele vor fi întrerupte pentru meciurile echipelor naționale.

Pentru a-l readuce pe ”Reghe”, la cerința galeriei, Gigi Becali va trebui să plătească o sumă de aproape 150.000 de euro către Universitatea Craiova, fosta echipă a antrenorului. În direct la ”VOYO SPORT LIVE”, omul de afaceri a recunoscut că negocierile au fost dificile.

Gigi Becali: ”Hotărârea e de 150.000 de euro”

În această perioadă, avocații lucrează la actele care să-l ”deblocheze” pe Reghecampf, iar acesta să poată antrena FCSB cu acte în regulă. În cazul antrenorului, acesta ar urma să aibă probleme în Tunisia, cu Esperance Tunis, care este gata să-l dea în judecată.

„Nu am discutat cu domnul Rotaru, au vorbit avocații. E hotărârea pe 150.000 de euro, ei spun că vor 167.000 de euro, cu dobândă. Nu mai înțeleg, ei spun că sunt milionari, dar fac lucruri de oameni mici, de piticanii.

Dacă hotărârea e de 150.000 de euro, tu ceri 17.000? M-am săturat de astfel de oameni, care vor să facă lucruri mari, dar ei sunt mici. Nu e vorba de înțeles, dar de ce să faci astfel de lucruri mici? Dacă eu îți bag banii în cont, de ce faci asta? Au stabilit ei o dobândă de 17.000”, a spus Gigi Becali, la ”VOYO SPORT LIVE”.

Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis.

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