Fostul selecționer al României a dezvăluit pentru PRO TV și Sport.ro că a acceptat o ofertă venită de la Dinamo Kiev. Iordănescu a spus „da” de principiu, dar a vrut să discute și cu familia înainte de decizia finală.

Edi Iordănescu a acceptat oferta de la Dinamo Kiev, dar familia l-a făcut să se răzgândească

Mai departe, tehnicianul a explicat și că nu a existat o ofertă concretă pentru revenirea la FCSB, în ciuda discuției pe care a avut-o cu Gigi Becali.

„A fost o ofertă foarte tentantă, bineînțeles, o provocare pentru orice antrenor. Am acceptat oferta, inițial am spus da de principiu, dar am luat o rezervă, pentru da-ul final să vorbesc și cu familia. Am schimbat decizia cu regret și scuzele de rigoare”, a declarat Edi Iordănescu pentru PRO TV și Sport.ro.

„A fost, cred că, o glumă mai mult decât orice. Nu am avut o ofertă concretă de a reveni la FCSB. E un istoric, s-au întâmplat niște lucruri. Fiecare, pe banii lui, are dreptul să decidă ce vrea să facă, dar, în același timp, și eu decid așa cum vreau să îmi fac meseria”, a mai spus antrenorul.

În prezent, din informațiile obținute de site-ul nostru, Edi Iordănescu ar negocia cu formații din zona arabă. Rămâne de văzut dacă următorul său proiect va veni din această zonă.