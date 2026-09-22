Laurențiu Reghecampf (51 de ani) ar urma să revină în România din Tunisia miercuri sau joi, așa cum a anunțat Gigi Becali, și va avea mai bine de două săptămâni la dispoziție pentru a lucra cu noii săi elevi, cât timp campionatele vor fi întrerupte pentru meciurile echipelor naționale.

”Reghe” a renunțat la contractul său cu Esperance Tunis pentru a reveni la FCSB. A fost convins de Gigi Becali, care a vrut să le facă pe plac suporterilor cu această mutare. În plus, antrenorul i-ar fi promis lui Becali că va câștiga campionatul în acest sezon.

Dan Petrescu: ”Nu există în lume un antrenor care promite să ia titlul”

Dan Petrescu (58 de ani), fostul mare internațional, va urmări atent prima conferință de presă a lui Reghecampf ca antrenor la FCSB. Fostul campion al României cu Unirea Urziceni și CFR Cluj nu crede că un tehnician poate promite câștigarea titlului.

„Eu zic că a făcut cea mai bună alegere posibilă, mai bine de atât nu se putea. Cunoaște clubul, cunoaște patronul, a avut succes. Eu cred că e alegerea foarte bună.

Are experiență, nu-i va fi ușor chiar dacă, din ce am înțeles, a spus că va câștiga campionatul ușor. În opinia mea, Craiova este favorită la câștigarea campionatului, ea este campioana, ea este cea mai în formă echipă, cred eu.

Am înțeles că a fost invers, n-a declarat patronul. Să vedem ce o să declare Reghe când vine, dar nu cred că un antrenor poate să declare așa ceva, că promite să ia un campionat. Nu cred că există în lume un antrenor care promite să ia campionatul, fotbalul nu e matematică”, a spus Dan Petrescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis.