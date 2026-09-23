Cuplurile se formează la Burlacii: Foc în Paradis, iar geloziile apar. Călin și Eda, în centrul unei discuții care ajunge până la lacrimi. “Mi se pare că nu am parte de tine și au alții mai mult decât am eu”

Cuplurile se formează la Burlacii: Foc în Paradis, iar geloziile apar. Călin și Eda, în centrul unei discuții care ajunge până la lacrimi. “Mi se pare că nu am parte de tine și au alții mai mult decât am eu” Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

În Paradis, lucrurile încep să se așeze pentru unii dintre concurenți, iar primele apropieri capătă tot mai mult contur. Dar, pe măsură ce relațiile devin mai intense, apar și primele semne de gelozie, priviri ascuțite, reproșuri și situații care îi fac pe concurenți să se întrebe cât de bine își cunosc, de fapt, intențiile unii altora. În ediția din această seară Burlacii: Foc în Paradis, de la ora 23:00, la Acasă, și disponibilă deja pe VOYO, atenția se mută asupra unei perechi care pare să aibă tot mai multe lucruri de spus: Călin Șerban și Eda Csoregi.

TAGS:
Burlacii: Foc în Paradis

Călin simte că nu petrece suficient timp alături de Eda și nu ezită să îi spună acest lucru. Concurentul îi reproșează faptul că, deși așteaptă momentele petrecute împreună, alți băieți ajung să fie mai aproape de ea. „Ieri stăteam cu tine la bar liniștit, a venit Beni și mi te-a luat. Astăzi am intrat și eu în casă, te așteptam; văd imagini cu tine pe TV. Mi se pare că nu am parte de tine și au alții mai mult decât am eu”, îi spune Călin Edei. Pentru concurentă, discuția nu este deloc ușoară. Explicațiile pe care încearcă să i le ofere lui Călin o fac să își arate vulnerabilitatea, iar situația ajunge într-un punct neașteptat: concurenta izbucnește în lacrimi. Va reuși Eda să îl convingă pe Călin că lucrurile nu sunt așa cum par? Îl vor înduioșa lacrimile ei? Sau gelozia va pune și mai multă presiune asupra unei apropieri care abia începe să se contureze?

Călin face și o observație care spune multe despre situația dintre cei doi: „Dintre toți băieții din casă, sunt singurul băiat care nu a scos-o la date pe Eda”, spune concurentul, zâmbind. Dar, dincolo de glumă, rămâne întrebarea: ce se ascunde, de fapt, în spatele zâmbetului lui?

Și dacă între Călin și Eda emoțiile cresc, nici în alte colțuri ale Paradisului lucrurile nu sunt mai calme.

Un alt conflict începe să mocnească și se aprinde între Robert Stancu și Nicoleta Balint. Cei doi ajung să își reproșeze inclusiv gesturi aparent mărunte, iar gelozia devine din nou cuvântul de ordine. „Tu i-ai zis prietenei mele cele mai bune că îți place de ea și eu am greșit că i-am dat înghețată lui Bogdan Mocanu? Pe bune? Mi se pare că aberezi”, îi spune Nicoleta lui Robert. Discuția dintre cei doi escaladează rapid, iar ceea ce părea la început o simplă neînțelegere se transformă într-un schimb de replici cu înțepături și reproșuri. Cât de mult contează, în Paradis, un gest aparent nevinovat? Și cât de ușor se poate transforma gelozia într-un adevărat test pentru o relație?

Într-un loc în care apropierea dintre concurenți se schimbă de la o zi la alta, fiecare gest poate fi interpretat, fiecare privire poate ridica semne de întrebare, iar fiecare întâlnire poate

schimba dinamica dintre cei din Paradis. Iar când apar primele sentimente, apar inevitabil și primele întrebări: cine pe cine își dorește cu adevărat, cât de multă încredere există între concurenți și până unde poate merge gelozia?

Nu ratați o nouă ediție Burlacii: Foc în Paradis, în această seară, de la ora 23:00, la Acasă, iar episodul este deja disponibil pe VOYO.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
ULTIMELE STIRI
Calificată în optimi la simplu, Gabriela Ruse a cedat la dublu. Cecul primit după parcursul până în sferturile de finală la Korea Open
Calificată în optimi la simplu, Gabriela Ruse a cedat la dublu. Cecul primit după parcursul până în sferturile de finală la Korea Open
Selecționer la ultimul Campionat Mondial, Javier Aguirre a semnat acum în La Liga!
Selecționer la ultimul Campionat Mondial, Javier Aguirre a semnat acum în La Liga!
Cum a numit-o Reghecampf pe Esperance Tunis după ce a bătut palma cu FCSB
Cum a numit-o Reghecampf pe Esperance Tunis după ce a bătut palma cu FCSB
Cine îl va ajuta pe Elias Charalambous la Levadiakos după demisia lui Mihai Pintilii
Cine îl va ajuta pe Elias Charalambous la Levadiakos după demisia lui Mihai Pintilii
Marius Baciu e istorie la FCSB! Trei plecări dintr-un foc anunțate azi
Marius Baciu e istorie la FCSB! Trei plecări dintr-un foc anunțate azi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Au bătut palma! Cât plătește Gigi Becali pentru ”transferul” la FCSB: ”Asta e hotărârea”

Au bătut palma! Cât plătește Gigi Becali pentru ”transferul” la FCSB: ”Asta e hotărârea”

Gică Hagi nu l-a convocat la națională: ”Cel mai în formă atacant”

Gică Hagi nu l-a convocat la națională: ”Cel mai în formă atacant”

Dan Petrescu a auzit ce a declarat Gigi Becali și a reacționat: ”Nu există în lume așa ceva”

Dan Petrescu a auzit ce a declarat Gigi Becali și a reacționat: ”Nu există în lume așa ceva”

Ofertat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu primește un sfat de la Dan Petrescu: "E mai bine pentru el"

Ofertat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu primește un sfat de la Dan Petrescu: "E mai bine pentru el"

Edi Iordănescu aruncă bomba: „Am acceptat oferta”

Edi Iordănescu aruncă bomba: „Am acceptat oferta”

Adrian Mutu și-a dat acordul pentru revenirea în Superliga: „Îmi place proiectul lor”

Adrian Mutu și-a dat acordul pentru revenirea în Superliga: „Îmi place proiectul lor”



Recomandarile redactiei
Cum a numit-o Reghecampf pe Esperance Tunis după ce a bătut palma cu FCSB
Cum a numit-o Reghecampf pe Esperance Tunis după ce a bătut palma cu FCSB
Cine îl va ajuta pe Elias Charalambous la Levadiakos după demisia lui Mihai Pintilii
Cine îl va ajuta pe Elias Charalambous la Levadiakos după demisia lui Mihai Pintilii
Marius Baciu e istorie la FCSB! Trei plecări dintr-un foc anunțate azi
Marius Baciu e istorie la FCSB! Trei plecări dintr-un foc anunțate azi
Lobonț surprinde! Cine e noul Răducioiu din naționala României și câte puncte facem în Liga Națiunilor
Lobonț surprinde! Cine e noul Răducioiu din naționala României și câte puncte facem în Liga Națiunilor
Mijlocașul român din naționala Austriei, titular meci de meci la 18 ani la legendara Admira Wacker! ”Să joc alături de fratele meu geamăn este un lucru special”
Mijlocașul român din naționala Austriei, titular meci de meci la 18 ani la legendara Admira Wacker! ”Să joc alături de fratele meu geamăn este un lucru special”
Alte subiecte de interes
Spiritele se încing între burlăcițe! O prietenie pusă la încercare și o discuție care îi lasă pe toți fără replică, în această seară, la Burlacii: Foc în Paradis. „Eu nu vreau să stau în calea fericirii voastre”
Spiritele se încing între burlăcițe! O prietenie pusă la încercare și o discuție care îi lasă pe toți fără replică, în această seară, la Burlacii: Foc în Paradis. „Eu nu vreau să stau în calea fericirii voastre”
Bogdan Mocanu, despre Robert Stancu: „Își caută mereu motive de validare”, în timp ce Robert și Eda vorbesc despre chimia dintre ei, la Burlacii: Foc în Paradis
Bogdan Mocanu, despre Robert Stancu: „Își caută mereu motive de validare”, în timp ce Robert și Eda vorbesc despre chimia dintre ei, la Burlacii: Foc în Paradis
CITESTE SI
Lista măsurilor economice propuse de Siegfried Mureșan. Ce va face Nicușor Dan dacă nu primește votul Parlamentului

stirileprotv Lista măsurilor economice propuse de Siegfried Mureșan. Ce va face Nicușor Dan dacă nu primește votul Parlamentului

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Aproape 4 ani, o femeie din Dâmbovița a trăit cu o pensă chirurgicală în abdomen. Ar fi rămas acolo după o operație

stirileprotv Aproape 4 ani, o femeie din Dâmbovița a trăit cu o pensă chirurgicală în abdomen. Ar fi rămas acolo după o operație

Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile

stirileprotv Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!