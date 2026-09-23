Cred că trebuie să avem același spirit (n.r. – ca la EURO 2024), știm cum e această campanie, a fost și înainte foarte importantă pentru a ne califica atunci și sper să începem cu bine”, a spus fundașul pentru FRF TV.

„Urmează o acțiune cu multe meciuri, trebuie să fim conectați, să începem cu bine și sper să iasă totul bine în această nouă etapă.

Rațiu așteaptă un debut bun al României și consideră că echipa trebuie să păstreze spiritul care a caracterizat „Generația de Suflet” de la EURO 2024.

România începe noua campanie vineri, 25 septembrie, împotriva Suediei, pe „Strawberry Arena” din Solna, de la ora 21:45. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro , pe Facebook Sport.ro și în aplicația Sport.ro.

Andrei Rațiu este fără doar și poate unul dintre oamenii de bază ai echipei naționale, iar înaintea debutului în Nations League a vorbit deschis despre transferul ratat la Fulham , experiența europeană cu Rayo Vallecano, banderola de căpitan, mesajele primite din partea fanilor, dar și despre viață de tată.

Rațiu a vorbit și despre momentul în care a purtat banderola de căpitan al României, o experiență pe care a descris-o drept una specială.

„Bineînțeles că de mic îți imaginezi multe lucruri, dar când devine realitate nu-ți vine să crezi și a fost foarte special pentru mine. Mă bucur că mă apreciază lumea, le mulțumesc mult. Eu doar încerc să-mi fac treaba, și la club, și aici, și să fiu fericit. Știu că lumea vine de foarte departe ca să ne vadă și mereu încerc să las un tricou, o pereche de ghete sau orice altceva pot să dau”, a explicat Rațiu.

Ce spune Andrei Rațiu despre transferul ratat la Fulham

Sezonul trecut a adus o experiență importantă pentru Rațiu la nivel european. Rayo Vallecano a ajuns până în finala Conference League, unde a cedat cu 1-0 în fața englezilor de la Crystal Palace.

„Am lucrat mult ca echipă pentru acea finală, ne pare rău că nu am putut să o câștigăm. Dar a fost un drum frumos, ne-a unit ca echipă cu fanii, am pus și Rayo pe hartă, să zic așa. A fost un drum frumos și o să ne aducem aminte întotdeauna”, a spus internaționalul român.

Andrei Rațiu a vorbit și despre transferul ratat la Fulham. Fundașul a confirmat că mutarea în Premier League a fost foarte aproape de a se realiza, însă negocierile au căzut în ultimele zile.

„Da, eram pregătit și chiar am fost foarte aproape. În ultimele zile a picat, din păcate. Sunt fericit că joc la cel mai înalt nivel și mă bucur că pot să fiu așa”, a declarat Rațiu.

Fulham a încercat să-l aducă pe fundașul român de la Rayo Vallecano în schimbul sumei de aproximativ 30 de milioane de euro. Transferul nu s-a mai realizat după ce oficialii clubului spaniol nu au acceptat forma în care urma să fie achitată suma.

„Bineînțeles că am o experiență deja. Nu mă gândesc la ce nu a putut să fie, așa că mă uit înainte, mă bucur de familie, de colegi acum la lot și nu mă uit în spate”, a transmis fundașul.

„Nu văd meciul cu Bosnia ca pe o revanșă”

România va întâlni în această campanie adversari precum Suedia, Polonia și Bosnia și Herțegovina. Rațiu nu privește meciurile cu Bosnia drept o revanșă după duelurile precedente, ci ca pe o nouă etapă pentru echipa națională.

„Nu o văd ca pe o revanșă (n.r. – meciul cu Bosnia), ci ca pe un nou început. Să facem o campanie bună și să uităm tot ce a fost în trecut.

Sunt echipe tari (n.r. – Polonia și Suedia), dar cred că putem să facem față, să ne luptăm de la egal la egal și să facem meciuri bune”, a spus fundașul lui Rayo.

Programul României este unul aglomerat. După deplasarea din Suedia, „tricolorii” vor juca împotriva Bosniei și Herțegovinei, pe 28 septembrie, pe Arena Națională, într-o partidă fără spectatori. În octombrie urmează dubla cu Polonia și Suedia, iar în noiembrie sunt programate ultimele două meciuri din grupă.

Programul României în Nations League arată astfel:

Suedia – România: 25 septembrie, ora 21:45

România – Bosnia și Herțegovina: 28 septembrie, ora 21:45

Polonia – România: 2 octombrie, ora 21:45

România – Suedia: 5 octombrie, ora 21:45

România – Polonia: 14 noiembrie, ora 21:45

Bosnia și Herțegovina – România: 17 noiembrie, ora 21:45

Îi este dor de atmosfera de pe stadioane

Rațiu a recunoscut că îi lipsește atmosfera creată de suporteri și de abia așteaptă să joace din nou în fața tribunelor pline.

„Da, bineînțeles (n.r. – îi e dor să joace pe un stadion plin). Acum și la club jucăm pe alt stadion, nu vin fanii, îmi e dor, bineînțeles”, a spus acesta.

Dincolo de fotbal, Rațiu traversează și o perioadă importantă în viața personală. Fundașul este tatăl a doi copii, iar fotbalistul spune că familia îi aduce o bucurie aparte.

„(n.r - cum este viața de tată a doi copii?) Frumoasă. Sunt fericit, îmi place, mă bucur de ei și sunt bine”, a spus Rațiu.

Primul copil al lui Rațiu și al partenerei sale, Irene Bort, o fetiță, s-a născut în noiembrie 2023, la scurt timp după calificarea României la EURO 2024. În 2025, familia s-a mărit din nou, după nașterea celui de-al doilea copil, un băiat.