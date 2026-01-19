Konyaspor și Eyupspor au remizat, scor 1-1, într-un meci decis în ultimele secunde, pe stadionul „MEDAȘ Konya Metropolitan”.



Eyupspor a deschis scorul în minutul 50, prin Metehan Altunbaş, reușită care părea suficientă pentru a aduce cele trei puncte formației din Istanbul.



Finalul a fost însă dramatic. Konyaspor a forțat egalarea în ultimele minute și a reușit să smulgă un punct în minutul 90+5, când Jackson Muleka a marcat golul de 1-1.



Pentru Eyupspor, rezultatul prelungește seria negativă. Echipa antrenată de Çagdaş Atan a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în campionat.



Ștefănescu nici n-a prins foaia de joc. Denis Radu a jucat 24 de minute



La Konyaspor, Marius Ștefănescu, extrema care a părăsit-o pe FCSB în vară, nu a fost inclus în lotul pentru acest meci, nefiind trecut nici măcar pe foaia de joc. De la transferul în Turcia, Ștefănescu a adunat 11 apariții și a marcat un gol.



De cealaltă parte, la Eyüpspor, Denis Radu, fost jucător la Petrolul și Poli Timișoara, a început partida pe bancă și a intrat în repriza secundă. Românul a evoluat 26 de minute și a primit nota 6,2 din partea celor de la Flashscore.

La gazde titular a fost și fundașul brazilian Guilherme, ex-FCSB și Petrolul Ploiești.



În etapa următoare, Konyaspor va juca în deplasare cu Gaziantep FK, echipa la care evoluează Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș, în timp ce Eyupspor va primi vizita uriașilor de la Beșiktaș.

