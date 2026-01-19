Cristi Chivu are parte de un test extrem de dificil pe banca „nerazzurrilor” în etapa a șaptea din grupa principală a Champions League. Tehnicianul român, aflat la cârma lui Inter în acest sezon 2025-2026, primește vizita liderului din Premier League, o echipă Arsenal care a mărșăluit prin competiție (UCL) cu un parcurs perfect: 18 puncte din 18 posibile.



Jurnaliștii englezi notează că trupa lui Mikel Arteta nu vine în Italia doar pentru a bifa o calificare deja ca și rezolvată în optimi, ci pentru a scrie istorie în fața formației antrenate de fostul căpitan al naționalei României.



„Arsenal ar putea scrie două noi capitole din istoria clubului în fotbalul european în timpul ciocnirii de marți din Liga Campionilor cu Inter Milano, pe San Siro. După ce au obținut 18 puncte din 18 posibile în până acum, „tunarii” se îndreaptă spre San Siro știind că orice se va întâmpla s-ar putea dovedi lipsit de importanță în ceea ce privește calificarea în optimi”, notează presa britanică.



Revanșă în fața lui Chivu și recordul absolut



Dincolo de calculele calificării, unde Arsenal are nevoie de un singur punct din ultimele două jocuri pentru a-și asigura locul în primele opt, orgoliile sunt uriașe. Englezii nu au uitat eșecul dureros din sezonul trecut, când Inter s-a impus cu 1-0 printr-un penalty transformat de Calhanoglu.



Acum, miza este dublă pentru londonezi: răzbunarea acelui rezultat și stabilirea unui reper nemaiîntâlnit în istoria clubului, chiar împotriva echipei pregătite de Chivu.



„Liderii din Premier League urmăresc în primul rând să răzbune înfrângerea cu 1-0 în fața „nerazzurrilor” în faza ligii de anul trecut, unde un penalty al lui Hakan Calhanoglu, chiar înainte de pauză, s-a dovedit decisiv pentru echipa care a terminat competiția pe locul doi. În plus, dacă Arsenal poate învinge echipa lui Cristian Chivu pe San Siro, ar câștiga șapte meciuri consecutive într-o competiție UEFA pentru prima dată în istoria sa”, au subliniat cei de la Sportsmole în analiza premergătoare partidei.



Duelul defensivelor și golul 400



Confruntarea de pe „Giuseppe Meazza” pune față în față cele mai bune defensive din competiție. Arsenal a primit un singur gol în această ediție de Ligă, în timp ce Inter, sub comanda lui Chivu, are a doua cea mai bună apărare, cu patru goluri încasate.



Totuși, Inter trece printr-un moment delicat în Europa, după ce a pierdut ultimele două jocuri cu Atletico Madrid și Liverpool. O a treia înfrângere ar fi o premieră negativă pentru milanezi în noul format al competiției. De cealaltă parte, Arsenal mai are o țintă fixată pentru marți seară.



„Următorul gol al lui Arsenal în Liga Campionilor va fi al 400-lea din istoria Cupei Campionilor Europeni și ar deveni a 11-a echipă diferită care atinge această bornă. Real Madrid, Bayern, Manchester United, Barcelona, Benfica, Juventus, Liverpool, AC Milan, Porto și Ajax au marcat toate cel puțin 400 de goluri în Cupa Campionilor de-a lungul anilor”, mai scrie sursa citată.