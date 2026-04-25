Lovitură Mondială: selecționerul care tocmai a fost numit în funcție are un salariu „obscen“

Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere

Liverpool - Crystal Palace 2-1, LIVE pe VOYO acum. Oaspeții îi asediază pe „cormorani”

Mirel Rădoi a debutat cu stângul. Gaziantep a fost surclasată, în deplasare, de către Eyupspor (0-3), în etapa a 31-a din Superliga turcă.

Notele românilor la debutul lui Mirel Rădoi în Turcia

Patru români au evoluat în partidă. Deian Sorescu și Alexandru Maxim (căpitan) au fost integraliști la Gaziantep, iar lor li s-a alăturat Denis Drăguș în minutul 64, în calitate de rezervă.

La învingători a fost titular Denis Radu, aripa dreaptă împrumutată de la Petrolul Ploiești în iarnă. De asemenea, la Eyupspor este legitimat Dorin Rotariu, în continuare accidentat.

Denis Radu, cel mai bun român

Radu s-a făcut remarcat în minutul 62, când a oferit o pasă decisivă la golul din care a fost deschis scorul. Pentru evoluția sa, portalul SofaScore i-a acordat nota 7,1.

Alexandru Maxim (6,9) a fost cel mai bun român din echipa lui Mirel Rădoi. Mijlocașul ofensiv a oferit două potențiale assist-uri, nefructificate de coechipierii săi și a creat o fază periculoasă. Procentajul său de pase corecte a fost de 88% (35 din 40).

Imediat după Maxim a fost Denis Drăguș (6,8). Atacantul a intrat bine în meci. A reușit patru driblinguri din cinci încercări, 7 pase corecte din 8 (88%). El a șutat, de asemenea, către poarta adversă, fără succes.

Deian Sorescu (5,8) a fost însă printre cei mai slabi jucători de pe teren. Fundașul dreapta a încasat cartonașul galben în minutul 23 și nu a reușit să fie productiv pentru echipa sa nici pe fază ofensivă, nici pe cea defensivă.